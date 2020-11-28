Hugo Calderano aprova período na China, mesmo sem título: 'Bom nível'

Crédito: ITTF

Mesmo sem conquistar um título nos pouco mais de 30 dias que esteve na China, o brasileiro Hugo Calderano aprovou o seu desempenho nos três torneios que disputou: Copa do Mundo, ITTF Finals e WTT Macau. Neste último, o jovem de 24 anos foi eliminado na última sexta-feira, nas quartas de final, por 3 sets a 2 (10/11, 11/8, 4/11, 11/7 e 9/11) para o chinês Wang Chuqin.

Hugo chegou na China no fim de outubro para participar da retomada do circuito internacional. Calderano havia acabado de sair de uma quarentena na Alemanha devido a um caso de COVID-19 em um um colega de treinos. Ao chegar lá, ficou em isolamento no quarto por uma semana e treinou dentro do próprio hotel.

-No início, foi bem difícil conseguir encontrar meu ritmo. Já tinha ficado 11 dias sem treinar de quarentena na Alemanha, depois vim para a China e tive que fazer outra quarentena. Então, foi muito tempo sem treinar- afirmou Calderano, que foi superado pelo sul-coreano Jeoung Youngsik nas oitavas de final da Copa do Mundo.

-Preciso de pelo menos duas semanas de bastante treino para encontrar o meu jogo, então o primeiro campeonato com certeza foi o mais difícil, porque eu não consegui achar o meu nível- completou o jovem. Na semana seguinte, chegou às quartas de final do ITTF Finals.

WTT Macau

O terceiro e último compromisso teve o desafio da inovação: o WTT Macau apresentou uma série de mudanças que serão adotadas em parte das competições do circuito internacional a partir de 2021. Entre as novidades, por exemplo, estão a definição da ordem dos cabeças de chave por meio de confrontos rápidos, com sets de até cinco pontos, o diferente formato de disputa e a remodelada arena de jogo.

Hugo teve pela frente três chineses - Xu Xin, Lin Gaoyuan e Wang Chuqin - e, apesar de sair sem vitórias, fez grandes duelos, todos decididos somente no quinto e último set.