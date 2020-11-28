Hugo Calderano aprova período na China, mesmo sem título: 'Bom nível'

Mesmo sem conquistar um título nos pouco mais de 30 dias que esteve na China, o brasileiro Hugo Calderano aprovou o seu desempenho nos três torneios que disputou: Copa do Mundo, ITTF Finals e WTT Macau. Neste último, o jovem de 24 anos foi eliminado na última sexta-feira, nas quartas de final, por 3 sets a 2 (10/11, 11/8, 4/11, 11/7 e 9/11) para o chinês Wang Chuqin.
Hugo chegou na China no fim de outubro para participar da retomada do circuito internacional. Calderano havia acabado de sair de uma quarentena na Alemanha devido a um caso de COVID-19 em um um colega de treinos. Ao chegar lá, ficou em isolamento no quarto por uma semana e treinou dentro do próprio hotel.
-No início, foi bem difícil conseguir encontrar meu ritmo. Já tinha ficado 11 dias sem treinar de quarentena na Alemanha, depois vim para a China e tive que fazer outra quarentena. Então, foi muito tempo sem treinar- afirmou Calderano, que foi superado pelo sul-coreano Jeoung Youngsik nas oitavas de final da Copa do Mundo.
-Preciso de pelo menos duas semanas de bastante treino para encontrar o meu jogo, então o primeiro campeonato com certeza foi o mais difícil, porque eu não consegui achar o meu nível- completou o jovem. Na semana seguinte, chegou às quartas de final do ITTF Finals.
WTT Macau
O terceiro e último compromisso teve o desafio da inovação: o WTT Macau apresentou uma série de mudanças que serão adotadas em parte das competições do circuito internacional a partir de 2021. Entre as novidades, por exemplo, estão a definição da ordem dos cabeças de chave por meio de confrontos rápidos, com sets de até cinco pontos, o diferente formato de disputa e a remodelada arena de jogo.
Hugo teve pela frente três chineses - Xu Xin, Lin Gaoyuan e Wang Chuqin - e, apesar de sair sem vitórias, fez grandes duelos, todos decididos somente no quinto e último set.
-Foi um torneio bem difícil. Foi difícil encontrar o ritmo nos dois primeiros jogos, em que os sets iam até cinco pontos. Mas acho que, em geral, apesar de não ter conseguido nenhuma vitória, apresentei um bom nível nas partidas. Não posso dizer que saí satisfeito, porque sempre quero ganhar, mas acho que dá para tirar várias coisas positivas- concluiu.