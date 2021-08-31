Hiltinho e Franklin são campeões do Mikasa Open, torneio de futevolêi realizado em Curitiba

Crédito: Dupla conquistou o título no Paraná de forma invicta (Divulgação/Hiltinho e Franklin

A dupla de Maceió Hiltinho e Franklin, considerada a principal dupla do cenário nacional na atualidade, conquistou o título da segunda etapa do Mikasa Open, na arena Pé na Areia, em Curitiba. Na decisão, a dupla alagoana venceu Paraná e Tavinho por 2 a 1 (24 a 22, 15 a 18, 15 a 11).

Além do troféu, Franklin, que conquistou o título do torneio pela segunda vez,foi nomeado como o melhor jogador do campeonato.- O sentimento de conquistar o bicampeonato de um dos maiores torneios doBrasil é muito prazeroso. Por ser um campeonato muito disputado e por possuir as melhores duplas do Brasil, ser o melhor jogador da competição é muito gratificante. Isso quer dizer que o caminho é esse. Esta conquista nos dá confiança para as próximas etapas do Mikasa Open e dos próximos desafios.

Na campanha do título, Hiltinho e Franklin venceram as cinco partidas disputadas. Na primeira fase do torneio, diante das duplas Farley e Kleber, eOvelha e Inacio. Nas quartas de final, contra Paraná e Tavinho, que viriam a seclassificar para a final após passar pela repescagem da competição. E na semifinal, vitória sobre Júnior Saldanha e Mago.

- Sensação única. Foi um campeonato muito duro para a gente. O Mikasa Openconta com competidores do mais alto nível nacional, e foi um grande desafiopara mim e para o Franklin. Agora vamos seguir nos preparando para as próximas etapas, pois com certeza o torneio seguirá em um nível muito elevadode competitividade - disse Hiltinho.Após o título, a dupla volta a competir neste sábado (04), pela segunda etapado Circuito Futevôlei Brasil, na arena Moreira Sports, em Goiânia (GO), a partirdas 13h, horário de Brasília.