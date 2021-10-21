Hiltinho e Franklin buscam confirmar favoritismo na etapa de São Paulo do TAFC neste final de semana

Crédito: Arquivo pessoal

Considerada a principal dupla do cenário do futevôlei na atualidade, Franklin e Hiltinho voltam às quadras neste fim de semana, que será realizada entre os dias 21 e 24 de outubro, no complexo Estação SP, em São Paulo. Vencedores da último torneio, os atletas chegam à capital paulistana como favoritos. Atualmente, o TAFC é classificado como o principal campeonato da modalidade no país e terá sua primeira etapa em 2021 disputada em solo paulista.O TAFC é uma competição que depositamos muita confiança e empenho. Estamos vindo de uma grande sequência de conquistas, como a última edição do TAFC e do Mikasa Open. Isso nos dá total confiança para seguirmos com o mesmo ritmo. Fico feliz em ver que nossa evolução está sendo coroada com títulos. Vamos em busca de mais um neste fim de semana - disse Hiltinho.

Durante a disputa do TAFC em Curitiba, Franklin e Hiltinho eliminaram as duplas Vina e Dandan, Lalazinho e Juninho Saldanha, Lapiseira e Gui, e Nem e Biel. A final foi diante de Brisa e Sandrey. Por causa de uma lesão sofrida por Brisa no início do segundo set, a decisão foi encerrada antes do fim e com isso, os alagoanos ficaram com o título do torneio, ao lado da dupla adversária.

- Vinha sendo uma decisão muito acirrada e gostosa de se jogar. Infelizmente, o Brisa se lesionou e não pôde seguir na partida. Nós do futevôlei, apesar de sermos adversários, somos muito próximos um dos outros, como se fosse uma família. O título da edição de Curitiba também é do Sandrey e do Brisa, que foi o melhor jogador da competição, e isso nunca vai mudar - disse Franklin.No momento, a dupla alagoana lidera o ranking da temporada do TAFC com 10 mil pontos, 2.600 à frente de Felipe e Renan, segundos colocados da tabela. A edição de São Paulo será a 26ª do torneio no ano. A competição se encerrará na 29ª etapa, que será realizada em Salvador.