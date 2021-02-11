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Henrique Avancini vibra com Copa do Mundo de MTB no Brasil

Prova ocorrerá em 2022, em Petrópolis (RJ), cidade natal do ciclista
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Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 18:23
Crédito: Fábio Piva
Melhor ciclista do mundo na atualidade, o petropolitano Henrique Avancini vibrou com a notícia de que o Brasil voltará a sediar uma etapa de Copa do Mundo de MTB, no ano que vem. O atleta, junto com outros apaixonados pelo mountain bike, trabalhou nos bastidores para essa conquista.
- Trazer uma etapa da Copa do Mundo para o Brasil é uma conquista enorme. Existia um desejo de muitas pessoas envolvidas no esporte, organizadores, todo o mercado, e esse desejo começou vir também por parte da União Ciclística Internacional (UCI) e da Red Bull TV, que é quem transmite a Copa do Mundo. Isso pela demanda e aceitação que o Brasil tinha com a modalidade, então esse interesse do Brasil, essa afinidade que o País tem com o mountain bike foi um dos principais fatores para que esse projeto começasse a tomar vida - falou Avancini, atleta da equipe Cannondale Factory Racing
Ele também explicou como foram os passos seguintes para a concretização desse projeto.
- No segundo momento, já um pouco mais sério de reuniões e conversas de bastidores, a UCI, através do Simon Burney, que é o diretor geral do MTB dentro da entidade, sinalizou que eles queriam vir ao Brasil, fariam de tudo para que fosse viável, mas a decisão teria que ser na minha cidade natal, em Petrópolis, pelo momento que eu vivo como atleta, pelo impacto que isso traz no mountain bike brasileiro. E a partir disso, o Rogério, que é organizador da Copa Internacional de MTB, foi quem abraçou esse projeto e foi respaldado também pelo histórico que tem de organização de eventos UCI - acrescentou.
A prova no Brasil já tem data para realização: entre os dias 8 e 10 de abril de 2022, em Petrópolis (RJ), casa de Avancini. A organização do evento será realizada pela CIMTB Michelin em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).
Essa será a segunda vez que uma etapa da Copa do Mundo de MTB será realizada no País. A primeira vez foi no ano de 2005, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aquela foi a primeira vez que uma prova da Copa do Mundo foi realizada em um país da América do Sul. Avancini, naquela época, ainda não era ciclista da elite profissional. Hoje, atleta número 1 do ranking mundial, ele fala sobre o fato.
- Acho que é um grande marco, pra mim como atleta por ter alcançado uma relevância de importância internacional a ponto de pesar muito uma decisão como essa, é uma conquista do Rogério como organizador e da bicicleta no Brasil. Quando falo bicicleta me refiro ao mercado, atletas, público, quem ama e quem faz a bike no Brasil contribuiu para que isso acontecesse, então por isso eu enxergo não como uma conquista pessoal, mas como um grande reconhecimento ao nosso momento da bicicleta no Brasil. É algo para comemorar e celebrar muito, pois de fato é um marco enorme por tudo que tem sido feito nos últimos anos - finaliza Avancini.

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