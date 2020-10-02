Henrique Avancini vence prova na Copa do Mundo de MTB

Em uma prova decidida nos metros finais, Henrique Avancini fez história ao Brasil. O ciclista venceu, nesta sexta-feira, o short track da Copa do Mundo de MTB XCO, em Nové Mesto (CZE). Com desempenho excepcional, o brasileiro fez uma corrida consistente para ficar com o título. Entre as mulheres, também de modo emocionante, a britânica Evie Richards faturou o primeiro lugar. - É um terreno de alto nível e todo mundo estava preparado para isso, então, não é fácil, talvez, mais difícil do que nunca competir nesta situação. Em toda a corrida, eu respondi aos ataques, fiz alguns movimentos, vi a corrida de frente e estou muito, muito feliz com essa vitória - afirma o atleta, após a corrida, destacando as frustrações nos dias anteriores por não ter alcançado a vitória e já prevendo o XCO de domingo. Focado e disposto a fazer história, Avancini começou com ritmo forte, mantendo-se próximo aos líderes. No início da segunda volta, assumiu a primeira colocação, contudo, a disputa pela dianteira se manteve árdua, com o suíço Nino Schurter, o holandês Vader Milan e o mexicano Gerardo Ulloa também na briga. Na última volta, Ulloa tentou uma ultrapassagem sem sucesso e ficou para trás. No sprint final, Avancini colocou toda força para cruzar em primeiro, erguer o braço direito e gritar para exprimir o sentimento de vitória. Bastante disputada, a decisão veio apenas por photo finish. Em primeiro, o brasileiro, com 19m02s, seguido pelo suíço Thomas Litscher e pelo alemão Maximilian Brandl. O brasileiro Guilherme Muller terminou em 29º (19m13s). Ao todo, Avancini liderou quatro das oito voltas da prova. Em relação ao mexicano Ulloa, vencedor na última terça (29), Avancini diminui o tempo em 1m13s. A velocidade média alcançada pelos participantes foi de 31.5km/h em relação aos 28.8km/h da primeira etapa. Entre as mulheres, a prova corou o grande desempenho da britânica Evie Richards. A atleta, que liderava a disputa, caiu no início da última volta. A europeia imprimiu um ritmo ainda mais forte e, ao final, conquistou outra vitória no short track, com tempo de 19m32s. O êxito veio de forma emocionante, sendo decidido também por photo finish. A francesa Pauline Ferrand-Prevot e a austríaca Laura Stigger completaram o pódio. As brasileiras Raiza Goulão (21m12s) e Letícia Soares (21m39s) alcançaram as 38ª e 39ª colocações, respectivamente. Diferentemente da prova de terça-feira, quando as atletas encontraram superfície enlameada, a corrida contou com clima mais favorável. E os números explicam as diferenças. Campeã no primeiro short track, Richards diminuiu em 1m20s o tempo de prova em relação à terça. A velocidade média também aumentou, passando de 25.6km/h para 27.3km/h. A Copa do Mundo de MTB finaliza essa temporada atípica no próximo domingo (4) com as provas de XCO, em transmissões ao vivo, pela Red Bull TV, por meio do link redbull.com.br/mtb . O público, aliás, ainda pode adquirir a sapatilha histórica desta vitória por meio de um sorteio, realizado no site http://semexe.com.br/pedalingforareason, cujo valor arrecadado será revertido para uma instituição benevolente.