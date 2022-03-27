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Henrique Avancini trava grande duelo com Luiz Henrique Cocuzzi e vence etapa de Itabirito

Prova deste domingo serviu como preparação para o Mundial, que ocorre no próximo mês...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 18:43
Um dos grandes nomes do Brasil no Mountain Bike, Henrique Avancini foi campeão da etapa de Itabirito do Internacional Estrada Real, neste domingo. Em preparação para o mundial da modalidade, que será disputado entre os dias 8 e 10 de abril, em Petrópolis, o ciclista travou grande duelo contra Luiz Henrique Cocuzzi e levou o primeiro lugar.+ LeBron James ganha o Framboesa de Ouro de pior ator
- Estou feliz. Acho que o principal exercício hoje era andar nas rodas. Eu não competi tanto esse ano. Para competir bem na Copa do Mundo, você tem que estar muito confortável, muito habituado em andar em linhas diferentes, em paces diferentes. Então o objetivo maior hoje foi concluído, além da vitória, óbvio, mas persegui atletas diferentes durante a corrida. Foi um exercício muito importante para mim na reta final de preparação para a Copa do Mundo - disse Avancini ao 'Olimpíada Todo Dia'.
Sherman Trezza largou na frente, mas Avancini e Luiz Henrique tomaram a ponta a partir dos 40 minutos de prova. Gustavo Xavier vinha na terceira posição, mas perdeu força e deixou a briga para a dupla da frente. Cocuzzi assumiu a liderança aos 53 minutos de prova, mas na última volta, Avancini atacou com tudo novamente, reassumiu a ponta, e venceu.
+ Curtis Blaydes vence Chris Daukaus no UFC Columbus; Matheus Nicolau é o único brasileiro a vencer no card
- Este tipo de circuito é muito bom para o Coccuzzi, circuito rápido, muita arrancadinha, mas com pouca manutenção de velocidade. Toda hora você está tocando os freios, mesmo que de leve. Foi uma grande vantagem para ele, bem o estilo dele e além disso foi uma prova bastante curta. Eu fechei com 1h10. Então, sendo uma prova mais rápida, deixa de ser uma vantagem para mim. Quanto mais endurance, para mim, melhor - completou.
Crédito: HenriqueAvancinivenceuetapadeItabiritodoInternacionalEstradaReal(Foto:FábioPiva/RedBullContentPool

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