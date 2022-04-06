Henrique Avancini traça metas para etapa 'em casa' da Copa do Mundo de MTB: 'Vencer duas provas'

A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebe entre sexta-feira e domingo a primeira etapa da temporada 2022 da Copa do Mundo de Mountain Bike na categoria XCO. O evento, patrocinado pela Cannondale, volta a acontecer no Brasil após 17 anos.

A grande maioria dos ciclistas que participarão da prova nunca competiram uma etapa da Copa do Mundo no Brasil. Dentre eles está o astro brasileiro Henrique Avancini, que ocupa a sétima colocação do ranking da UCI (União Ciclística Internacional).

Maior nome do ciclismo brasileiro, Avancini já foi campeão mundial na categoria maratona (XCM), vice-campeão mundial no short track (XCC) ano passado, ganhou etapas da Copa do Mundo e outros títulos internacionais nos últimos anos, além de somar 19 conquistas de Campeonato Brasileiro e duas participações em Olimpíadas. Agora, competir no País uma etapa de Copa do Mundo, ainda mais em casa – o atleta é petropolitano –, é algo único e muito especial na carreira de Avancini, que deu foco total nos treinamentos para a competição nas últimas semanas.

- A Copa do Mundo se aproxima e me sinto bastante tranquilo com a preparação que eu fiz. Foi uma série de competições, de blocos de treinamento com uma estrutura um pouco diferente do que eu havia feito no passado. Aparentemente eu venho construindo uma boa velocidade, me sinto bastante preparado. Optei por nos dias anteriores a prova me concentrar um pouco mais para o evento especificamente, então escolhi não competir na semana anterior, inclusive não competir a Copa Internacional na mesma cidade, e assim otimizar o máximo o meu tempo de concentração, de preparação, voltados para os dias de prova, dias de competição para a Copa do Mundo - disse ele.

Avancini disputará em Petrópolis as provas de short track e cross country olímpico. A possibilidade de competir em casa, com toda torcida ao seu lado, é vista pelo atleta como um diferencial. Vencer as duas competições é objetivo.

- No geral, me sinto muito animado, muito honrado, muito grato por essa oportunidade, por essa conquista, e espero consagrar esse momento tão especial com uma performance incrível, melhor ainda se essa performance garantir a vitória para nós. O objetivo é bastante ambicioso, mas eu realmente acredito que seja possível entregar um grande resultado, buscar mais uma vitória no short-track, mais uma vitória no cross-country olímpico. Apesar de serem dois grandes desafios, é o que estamos sonhando, é para isso que fiz o trabalho da forma como fiz. Vamos em frente, espero que o fator da arena, de ter toda energia e vibração das pessoas ao meu lado faça uma grande diferença também - finalizou Avancini.