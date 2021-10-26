Henrique Avancini busca 18º título brasileiro de mountain bike

Crédito: Felipe Almeida

- Vencer mais um Campeonato Brasileiro nunca é demais - assim chega Henrique Avancini para a disputa de mais um Campeonato Brasileiro, evento que leva o nome de MTB Festival e se inicia no próximo dia de 30 outubro, em Mairiporã, cidade da região metropolitana de São Paulo.

17 vezes campeão nacional no mountain bike em diferentes categorias, Henrique Avancini defenderá em Mairiporã os títulos de Short Track e Cross Country Olímpico. No domingo, será disputada a prova de XCC no período da tarde. Menos de 48 horas depois, na terça, às 11h, será a largada do XCO. E Avancini, que venceu no começo de outubro a tradicional prova de Araxá, chega empolgado para mais uma conquista. Segundo ele, o Campeonato Brasileiro é muito mais que um título.

- O Campeonato Brasileiro sempre tem um peso especial, é uma prova onde o título é disputado em uma única competição. E esse título vale não só esse emblema de campeão brasileiro, mas também sempre tem um grande peso pelo direito de conceder ao vencedor o uso da camisa de campeão brasileiro, que estampa a bandeira da nossa nação no peito. Para mim isso sempre traz um aditivo de motivação, porque pesa bastante no destaque dos grandes eventos internacionais. É algo que eu me orgulho bastante de ser o maior representante da nação nesses grandes eventos mundiais. Colocar essa camisa à frente do pelotão em grandes eventos é sempre algo especial, então é por isso que mesmo já tendo conquistado esse objetivo algumas vezes na minha carreira, ainda é algo que eu busco com muito afinco. Acredito que enquanto eu estiver largando no campeonato brasileiro como atleta profissional, vou sempre buscar dar o meu melhor para vencer a prova e ter esse direito de vestir a camisa de campeão brasileiro - diz Avancini.

Apesar de ter seu terceiro ano consecutivo ocorrendo em Mairiporã, as provas de Short Track e Cross Country Olímpico do Campeonato Brasileiro tiveram seus percursos atualizados pela organização do evento. O novo circuito da competição de XCO terá 4810 metros de extensão e 178 metros de altimetria por volta, enquanto a pista do XCC terá 1952 metros de extensão e 53 metros de altimetria por volta. Além disso, foi realizado um upgrade na parte chamada brinquedoteca, com uma rampa que termina dentro de um túnel de container de 13 metros, assim como construído um mini pump track que emenda com uma ponte próximo da reta de chegada.