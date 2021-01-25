Henrique Avancini apresenta equipe Caloi e será mentor de ciclistas

Crédito: Divulgação

Caloi e Henrique Avancini, que desde 2012 pedalam lado a lado em diversos projetos, mais uma vez estão juntos para elevar o ciclismo brasileiro. 2021 é o ano de superação, de vencer as batalhas, e este é o lema da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing, que está forte como nunca para alçar novos voos.

Dois atletas da antiga Caloi Team foram mantidos e dois novos ciclistas passaram a integrar a equipe. Competir sempre, mas, mais do que nunca, o objetivo é ganhar. A alta performance está no DNA e na filosofia do novo time, que tem chance UCI para disputar as principais provas mundiais.

- Já tivemos outros projetos com o Henrique, com foco em formar jovens promissores no mountain bike. Agora, subimos um degrau com a Caloi / Henrique Avancini Racing. Montamos um time com grandes talentos, todos pratas da casa, e nosso objetivo é de conquistas ainda maiores - diz o gerente de marketing e trade marketing da Caloi, Vitor Borba, que completa:

- Lá atrás, em 2012, acreditamos no Henrique atleta. Hoje, temos orgulho de ver o profissional que se tornou, um ídolo brasileiro. Queremos agora, com a experiência e o talento do Henrique, desenvolver novos campeões.

Atleta número 1 do ranking mundial, Henrique Avancini seguirá competindo pela equipe Cannondale Factory Racing e atuando bem de perto com os atletas da Caloi / Henrique Avancini Racing. No time brasileiro, ele atuará como mentor dos ciclistas, assim como nas estratégias do negócio em geral.

Henrique, junto com o seu pai (Ruy Avancini), montou em Petrópolis (RJ) a Henrique Avancini Racing em 2020. Trata-se de uma estrutura completa na qual os atletas podem não só treinar, pois o clima e a topografia da região são perfeitos para os ciclistas pedalarem, mas também usufruir de diferenciais que fortalecem suas rotinas, deixando-os focados apenas em competir. No local, atuam mais de 15 profissionais de diversas frentes, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, mecânicos, dentre outros, todos a serviço dos ciclistas da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing.

- Minha missão e busca como atleta sempre foi crescer e evoluir. Como mentor desse projeto, o objetivo é o mesmo. A ideia com essa nova fase da Caloi / Henrique Avancini Racing é alcançar um nível ainda mais profissional, maior eficiência, e com uma operação de gestão esportiva que proporcione performance, desempenho e, consequentemente, vitórias para os nossos atletas - explica Henrique Avancini.

Marcela Lima, mineira de 20 anos, conquistou o título inédito de campeã brasileira Sub-23 e segue no time. Mais um jovem promissor da equipe é Ulan Galinski. O baiano de 22 anos ficou ano passado na 14ª colocação no Mundial Sub-23 disputado na Áustria, no mês de outubro.

Outros dois ciclistas mineiros que estão entre os melhores do País completam o time: Edson Rezende, de 24 anos, atleta que colecionou títulos na sua carreira enquanto competia pela categoria Sub-23; e Guilherme Muller, de 27 anos, que ocupa a 2ª colocação do ranking nacional e hoje está ranqueado para disputar os Jogos de Tóquio.

Ruy Avancini será o chefe de equipe Caloi / Henrique Avancini Racing. Com mais de 50 anos de experiência no ciclismo brasileiro, ele comemora o novo projeto que tem nas mãos.

- É com muito orgulho que estamos iniciando o sétimo ano de equipe. Em todas as temporadas procuramos sempre acrescentar ferramentas que agregassem na performance de nossos atletas, e em 2021, além de disputar todas as provas UCI no Brasil, temos alguns objetivos mais específicos, como competir algumas provas na América do Sul e etapas da Copa do Mundo. Eu continuo acreditando que o conceito de aprendizado precisa estar alinhado com todos da equipe para uma melhor performance do time - fala Ruy.