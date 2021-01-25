AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

mais-esportes

Henrique Avancini apresenta equipe Caloi e será mentor de ciclistas

• Marca mantém seu apoio ao MTB brasileiro com investimento em uma estrutura completa para que os atletas possam competir no mais alto nível...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 13:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 13:02
Crédito: Divulgação
Caloi e Henrique Avancini, que desde 2012 pedalam lado a lado em diversos projetos, mais uma vez estão juntos para elevar o ciclismo brasileiro. 2021 é o ano de superação, de vencer as batalhas, e este é o lema da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing, que está forte como nunca para alçar novos voos.
Dois atletas da antiga Caloi Team foram mantidos e dois novos ciclistas passaram a integrar a equipe. Competir sempre, mas, mais do que nunca, o objetivo é ganhar. A alta performance está no DNA e na filosofia do novo time, que tem chance UCI para disputar as principais provas mundiais.
- Já tivemos outros projetos com o Henrique, com foco em formar jovens promissores no mountain bike. Agora, subimos um degrau com a Caloi / Henrique Avancini Racing. Montamos um time com grandes talentos, todos pratas da casa, e nosso objetivo é de conquistas ainda maiores - diz o gerente de marketing e trade marketing da Caloi, Vitor Borba, que completa:
- Lá atrás, em 2012, acreditamos no Henrique atleta. Hoje, temos orgulho de ver o profissional que se tornou, um ídolo brasileiro. Queremos agora, com a experiência e o talento do Henrique, desenvolver novos campeões.
Atleta número 1 do ranking mundial, Henrique Avancini seguirá competindo pela equipe Cannondale Factory Racing e atuando bem de perto com os atletas da Caloi / Henrique Avancini Racing. No time brasileiro, ele atuará como mentor dos ciclistas, assim como nas estratégias do negócio em geral.
Henrique, junto com o seu pai (Ruy Avancini), montou em Petrópolis (RJ) a Henrique Avancini Racing em 2020. Trata-se de uma estrutura completa na qual os atletas podem não só treinar, pois o clima e a topografia da região são perfeitos para os ciclistas pedalarem, mas também usufruir de diferenciais que fortalecem suas rotinas, deixando-os focados apenas em competir. No local, atuam mais de 15 profissionais de diversas frentes, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, mecânicos, dentre outros, todos a serviço dos ciclistas da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing.
- Minha missão e busca como atleta sempre foi crescer e evoluir. Como mentor desse projeto, o objetivo é o mesmo. A ideia com essa nova fase da Caloi / Henrique Avancini Racing é alcançar um nível ainda mais profissional, maior eficiência, e com uma operação de gestão esportiva que proporcione performance, desempenho e, consequentemente, vitórias para os nossos atletas - explica Henrique Avancini.
Marcela Lima, mineira de 20 anos, conquistou o título inédito de campeã brasileira Sub-23 e segue no time. Mais um jovem promissor da equipe é Ulan Galinski. O baiano de 22 anos ficou ano passado na 14ª colocação no Mundial Sub-23 disputado na Áustria, no mês de outubro.
Outros dois ciclistas mineiros que estão entre os melhores do País completam o time: Edson Rezende, de 24 anos, atleta que colecionou títulos na sua carreira enquanto competia pela categoria Sub-23; e Guilherme Muller, de 27 anos, que ocupa a 2ª colocação do ranking nacional e hoje está ranqueado para disputar os Jogos de Tóquio.
Ruy Avancini será o chefe de equipe Caloi / Henrique Avancini Racing. Com mais de 50 anos de experiência no ciclismo brasileiro, ele comemora o novo projeto que tem nas mãos.
- É com muito orgulho que estamos iniciando o sétimo ano de equipe. Em todas as temporadas procuramos sempre acrescentar ferramentas que agregassem na performance de nossos atletas, e em 2021, além de disputar todas as provas UCI no Brasil, temos alguns objetivos mais específicos, como competir algumas provas na América do Sul e etapas da Copa do Mundo. Eu continuo acreditando que o conceito de aprendizado precisa estar alinhado com todos da equipe para uma melhor performance do time - fala Ruy.
A equipe Caloi / Henrique Avancini Racing será apoiada pelas marcas Shimano, Schwalbe, Barbedo, FSA, GU, ABUS, FOKUS, Bauerfeind, Oakley, Amino Vital, Thule e Pimenteira Imperial.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão atinge carros estacionados na Serra
Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra
Na convenção da Federação União Progressita, Camillo Neves, Renato Casagrande, Marcelo Santos, Da Vitória e Ricardo Ferraço selam aliança
Federação confirma Camillo Neves como vice de Ricardo e lança deputados
Calçados que não fixam nos pés podem comprometer a condução e causar riscos no trânsito.
Multas por dirigir com calçado inadequado mais que dobram em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados