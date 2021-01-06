Helio Castroneves: 'Minha estreia no Mundial de Endurance da FIA'

Crédito: Divulgação

Oi pessoal, tudo bem?

Feliz Ano novo pra todo mundo!

Nessa minha primeira coluna de 2021, quero deixar um abraço fraterno a todos os profissionais do LANCE! e seus Leitores espalhados pelo Brasil e no mundo. Em especial para o supercompetente Jonas Moura, que semanalmente aguenta os meus atrasos, corrige meus erros de digitação e sempre passou apuros na versão impressa, pois eu sempre mandava o texto maior que o espaço (desculpa aí, hein?).

Por falar em escrever bastante, hoje eu tenho uma novidade muito legal e empolgante para contar. Como vocês sabem, passei 21 anos da minha vida correndo só no Team Penske. Agora, para compensar o fato de ter tido um único patrão nesse tempo todo, em 2021 vou andar em várias equipes, cada uma com um carro diferente.

Duas delas vocês já conhecem. Disputarei a Rolex 24 at Daytona, no final do mês, pela Wayne Taylor Racing. Formarei o quarteto com meu teammate campeão Ricky Taylor, Alexander Rossi e o Filipe Albuquerque, nesta prova que marcará a abertura de temporada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A outra é a Meyer Shank Racing, pela qual disputarei seis provas do NTT IndyCar Series, marcando a minha volta continuada ao campeonato, depois de só voltar para Indianapolis nos últimos três anos de Acura Team Penke.Agora, tenho o prazer de anunciar que disputarei, em Sebring, a prova de abertura do FIA World Endurance Championship, o WEC. Essa experiência inédita na minha carreira acontecerá em março na prova “1000 Miles of Sebring”.

Correrei pela Inter Europol Competition, que é a primeira equipe polonesa a competir no WEC. A equipe estará neste ano na categoria LMP2, com o Oreca 07, e terá como pilotos titulares o inglês Alex Brundle, o holandês Renger van der Zande e o polonês Kuba Smiechowski.

Apesar de estar estreando na LMP2, o time está no SportsCar dede 2016, incluindo um título no Asian Le Mans Series e dois vice-campeonatos na LMP3. A corrida em Sebring será nos dias 17 e 18 de março, em evento conjunto com o IMSA e sua segunda etapa do ano, a Twelve Hours of Sebring. Além de conhecer bem essa pista da Flórida, eu fui convidado para correr ao lado do Brundle e do Kuba porque o Zande tem compromisso com o IMSA.

Estou muito empolgado com essa experiência. Além de conhecer um carro e uma equipe novos, acho que vou poder ajudar bastante por causa do meu conhecimento da pista. Então, o mês de março, para o Castroneves aqui, será bem movimentado, o que será ótimo.