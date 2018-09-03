Hegemonias do basquete e handebol se destacam nos Jogos Escolares

Futsal masculino do Mundo Moderno Crédito: Paulo Sena/Sesport

As maiores hegemonias dos Jogos Escolares do Espírito Santo continuam intactas. Dezesseis anos para o handebol feminino e onze para a equipe masculina do Colégio Castro Alves, de Cariacica, sete anos seguidos do Colégio Marista, de Vila Velha. E neste ano a invencibilidade continuou sem ameaças das três equipes, que disputaram as finais dos jogos realizados em Guarapari, ao longo da semana, e com as decisões sendo realizadas no último sábado, no Sesc.

O Colégio Castro Alves abriu a série de finais da competição. Não teve dificuldades para vencer por 23 a 09 a forte equipe do Colégio Expoente, da cidade de Castelo. No feminino, o Castro Alves, derrotou o time do Colégio Ipê, de Cachoeiro de Itapemirim.

Jogadora do Ipê beija adversária do Castro Alves Crédito: Paulo Sena/Sesport

O técnico da equipe masculina do Colégio Castro Alves, Eduardo Palaoro, destacou a importância da hegemonia ser mantida, mas ressaltou ainda mais a evolução do handebol capixaba.

Muito importante conseguir manter a hegemonia nos Jogos Escolares e no primeiro ano, do novo formato do Campeonato Brasileiro, representar o Espírito Santo na etapa nacional. Nosso handebol está muito bem representado. Sempre chegam dois ou três times fortes nas decisões, comentou Eduardo Palaoro.

O basquete feminino escreveu o sétimo capítulo vitorioso de sua trajetória nos Jogos Escolares. Neste ano, o técnico Felipe Saad conduziu a equipe até o título sem passar por sustos, vencendo na final a equipe do Colégio Teófilo Paulino, de Domingos Martins, por 84 a 12. Ele poderia ir além se tivesse vencido o masculino, onde ficou com o segundo lugar.

Estamos colhendo o fruto de treinamentos intensos, dedicação, vontade de vencer e representar bem o Espírito Santo. Com este título carimbamos nosso passaporte na etapa regional, em Joinville, ressaltou o treinador.

No masculino a vitória foi da equipe do Colégio Jesus Cristo Rei, de Cachoeiro de Itapemirim, apontado como favorito desde o início da competição. O título da etapa final veio contra o Colégio Professor Joaquim Fonseca, de Conceição da Barra, por 96 a 28.

No voleibol as duas equipes da Escola Araribóia, de Pancas, foram derrotadas nas decisões. A primeira delas foi para a forte equipe do Colégio Victorio Bravim, de Marechal Floriano, pelo placar de 3 sets a 0. Já no feminino o jogo foi mais disputado e precisou de quatro sets para ser resolvido. A vitória foi da Escola Monsenhor Sanctis, de Guaçuí, por 3 sets a 1.

O futsal do Colégio Mundo Moderno, de Cariacica, venceu no masculino e no feminino. Com duas goleadas e futebol de gente grande, as duas equipes repetiram o feito do Colégio Castro Alves, vencendo nos dois naipes. No masculino a goleada por 4 a 1, sobre o Colégio Henrique Coutinho, de Iúna. No feminino, a goleada por 5 a 0 foi contra o Colégio Emir de Macedo, de Linhares.