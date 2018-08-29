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MMA

Haidar Capixaba Combat é marcado para novembro e deve ser no 38º BI

A negociação está avançada para que a 17ª edição do maior evento de MMA do Estado aconteça no Batalhão de Infantaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 17:55

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 17:55

Foi confirmada para o mês de novembro a 17ª edição do evento de MMA "Haidar Capixaba Combat", o HCC. De acordo com o empresário iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, o local será o ginásio do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, que fica localizado no bairro Prainha, em Vila Velha. A data ainda não foi definida, mas deve ser num dos finais de semana dos dias 10 ou 17 de novembro.
Ginásio do 38º BI, em Vila Velha, deve receber estrutura do Haidar Capixaba Combat em novembro Crédito: Divulgação/HCC
Antes o local poderia ser a cidade de Venda Nova do Imigrante, mas o tempo passou e a negociação com os vendanovenses "esfriou". O manager do HCC afirmou que as tratativas com os militares de Vila Velha estão avançadas e que devem ser finalizadas nos próximos dias. Ou seja, "só falta assinar".
"Está confirmado o evento de novembro e só falta o pessoal do 38º BI assinar o documento para direcionarmos todas as nossas ações."
De acordo com o empresário, o evento de MMA deve ser beneficente, ou seja, sem a cobrança de ingressos, fazendo parte das comemorações do "Dia Estadual do MMA", que é celebrado no dia 12 de novembro.

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