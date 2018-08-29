Haidar Capixaba Combat é marcado para novembro e deve ser no 38º BI

Foi confirmada para o mês de novembro a 17ª edição do evento de MMA "Haidar Capixaba Combat", o HCC. De acordo com o empresário iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, o local será o ginásio do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, que fica localizado no bairro Prainha, em Vila Velha. A data ainda não foi definida, mas deve ser num dos finais de semana dos dias 10 ou 17 de novembro.
Antes o local poderia ser a cidade de Venda Nova do Imigrante, mas o tempo passou e a negociação com os vendanovenses "esfriou". O manager do HCC afirmou que as tratativas com os militares de Vila Velha estão avançadas e que devem ser finalizadas nos próximos dias. Ou seja, "só falta assinar".
"Está confirmado o evento de novembro e só falta o pessoal do 38º BI assinar o documento para direcionarmos todas as nossas ações."
De acordo com o empresário, o evento de MMA deve ser beneficente, ou seja, sem a cobrança de ingressos, fazendo parte das comemorações do "Dia Estadual do MMA", que é celebrado no dia 12 de novembro.