Gustavo Borges, Fofão, Rogério Sampaio e Servílio de Oliveira são indicados ao Hall da Fama do COB

Crédito: Divulgação COB

O Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ganhará quatro novos integrantes em 2021. A partir de processo de eleição realizado nesta quinta-feira, 24, foram aprovadas as indicações dos seguintes nomes: Gustavo Borges (natação), prata em Barcelona 1992 nos 100m livre e em Atlanta 1996 nos 200m livre, e bronze nos 100m livre em Atlanta 1996 e em Sydney 2000 no revezamento 4x100m; Hélia Pinto “Fofão” (vôlei), campeã olímpica em Pequim 2008 e bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000; Rogério Sampaio (judô), campeão olímpico em Barcelona 1992; Servílio de Oliveira (boxe), bronze nos Jogos Olímpicos Cidade do México 1968, primeiro brasileiro a conquistar medalha olímpica no boxe. O Hall da Fama do COB chega, assim, a 28 homenageados de 12 modalidades.

- Estamos muito orgulhosos de acrescentar mais quatro nomes à galeria dos heróis olímpicos brasileiros. Dou meus parabéns a Gustavo Borges, Fofão e ao Servílio, alguns dos maiores nomes de modalidades tradicionais e amadas pelos brasileiros. Os três são grandes exemplos do que é viver os valores olímpicos de respeito, coragem, igualdade, determinação e superação e, merecidamente foram escolhidos nesta quarta turma de homenageados. Sejam bem-vindos ao Hall da Fama do COB. Em 2021, especialmente dou os parabéns ao judoca que tive o prazer de acompanhar à beira do tatame na conquista do ouro olímpico, Rogério Sampaio. Além de um grande atleta, se destaca também por ser um lutador fora dos tatames na busca por Movimento Olímpico forte há muitos anos e, por isso, hoje ocupa a posição de diretor-geral do COB - completou o presidente do COB.

Visando valorizar os grandes nomes do esporte olímpico do Brasil, o Hall da Fama realiza homenagens todos os anos, desde 2018, a personagens que contribuíram de maneira marcante com o esporte olímpico brasileiro, promovendo o Olimpismo e inspirando novas gerações.

Assim como no ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, o COB realizou o processo de eleição dos novos integrantes do Hall da Fama totalmente online. Os integrantes da Comissão Avaliadora receberam virtualmente os formulários de votação, e a reunião ocorreu por meio de videoconferência e presencial. A comissão foi formada por sete membros da diretoria do COB; um da Comissão de Atletas do COB; quatro do Conselho de Administração do COB; e pelos dois representantes nacionais no Comitê Olímpico Internacional (COI), Andrew Parsons e Bernard Rajzman.

Digital - No último dia 08, quando completava 107 anos, o COB lançou a versão digital do seu Hall da Fama para ser referência sobre esporte olímpico brasileiro, com perfis detalhados e grande acervo de fotos e vídeos em parceria com COI, Confederações e imprensa. A página pode ser acessada aqui. Novos perfis serão adicionados conforme as homenagens forem sendo feitas.

A ideia é que todas as homenagens se juntem em um museu no Centro de Treinamento Time Brasil, num espaço aberto à visitação pública e que conterá com um mural onde os moldes das mãos ou pés dos homenageados ficarão disponíveis. Todos terão um QR Code que levará os visitantes à página do homenageado no portal e, assim, todo torcedor poderá ter uma experiência imersiva e inesquecível.

Histórico - O Hall da Fama do COB foi lançado em grande estilo durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico 2018, a 20ª edição do evento, que teve como lema “celebrar o passado, inspirar o presente e conquistar o futuro”. Os primeiros atletas a deixarem suas marcas eternizadas foram Torben Grael (vela), dono de cinco medalhas olímpicas; a dupla Sandra Pires e Jackie Silva (vôlei de praia), primeiras mulheres brasileiras a ganharem ouro nos Jogos; e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo), único brasileiro a receber a medalha Pierre de Coubertin, maior honraria do Comitê Olímpico Internacional.

Já em 2019, além de homenagens póstumas à Maria Lenk (natação), Guilherme Paraense (tiro esportivo), João do Pulo e Sylvio de Magalhães Padilha (ambos do atletismo), ingressaram no Hall da Fama: o judoca Chiaki Ishii, as campeãs mundiais de basquete Paula e Hortência, o meio-fundista Joaquim Cruz e os treinadores de vôlei Bernardinho e Zé Roberto Guimarães.

Em 2020, além de Bernard Rajzman, ídolo do vôlei que deixou sua marca para o Hall da Fama no último domingo, 20 de junho, foram escolhidos os seguintes nomes: Adhemar Ferreira da Silva (atletismo); Aída dos Santos (atletismo); Aurélio Miguel (judô); Reinaldo Conrad (vela); Sebastián Cuattrin (canoagem velocidade); Tetsuo Okamoto (natação); Wlamir Marques (basquete); além dos treinadores Nelson Pessoa (hipismo saltos) e Mário Jorge Lobo Zagallo (futebol). Devido à pandemia de Covid-19, esses ídolos do esporte brasileiro ainda aguardam ocasiões para serem homenageados.

Confira abaixo os principais resultados dos homenageados do Hall da Fama do COB 2021:

Gustavo Borges (Natação)

- Prata nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992 e Atlanta 1996

- Bronze nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996 e Sydney 2000

- 2º maior medalhista brasileiro em Jogos Pan-Americanos, com 19 conquistas (9 ouros, 8 pratas e 2 bronzes de 1991 a 2003)

Hélia Pinto “Fofão” (Vôlei)

- Campeã olímpica em Pequim 2008

- Bronze nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996 e Sydney 2000

- Campeã dos Jogos Pan-americanos Winnipeg 1999

- Prata nos Jogos Pan-americanos Havana 1991 e Rio 2007

Rogério Sampaio (Judô)

- Campeão olímpico em Barcelona 1992

- Condecorado com a Cruz do Mérito Desportivo por sua contribuição esportiva ao país

Servílio de Oliveira (Boxe)

- Bronze nos Jogos Olímpicos Cidade do México 1968