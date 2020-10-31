Guilherme Guido fatura mais um ouro no ISL; Brasil sobe ao pódio seis vezes

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O brasileiro Guilherme Guido foi o grande destaque do país no segundo dia do ISL, neste sábado, ao conquistar uma medalha de ouro nos 100m costa. O tempo foi de 49s57. Ao todo, ele tem seis pódios na competição: duas pratas e quatro topos.

Além dele, o Brasil conquistou outras cinco medalhas no segundo dia de competições: duas com Marco Ferreira e outro par com Vini Lanza. Além deles, Felipe França faturou um bronze, nos 100m peito, com o tempo de 57s23.

Lanza e Ferreira