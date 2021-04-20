Guilherme Costa e Felipe Lima ficam com vaga olímpica em seletiva no Rio

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O primeiro dia de Seletiva Olímpica de Natação, realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, termino com dois classificados para os Jogos de Tòquio. Guilherme Costa, nos 400m livre, e Felipe Lima, nos 100m peito foram os atletas que carimbaram seus passaportes no primeiro dia de disputas.

Guilherme não só conseguiu nadar abaixo do índice olímpico, como estabeleceu o novo recorde sul-americano da prova, com 3m45s85.

- O 400m livre é uma prova que eu amo. Estar classificado nela para mim é um motivo de muita alegria. Estou muito feliz mesmo com meu desempenho e faz entender que todo o processo para chegar aqui valeu muito a pena. Quero agradecer a todos que participaram, em especial ao meu treinador, para que eu conseguisse minha vaga para os Jogos de Tóquio - disse o "Cachorrão".

Nos 100m peito masculino, Felipe foi o único nadador a nadar abaixo do índice olímpico já nas eliminatórias. Na final, ele baixou ainda mais seu tempo para 59s43 e conquistou a vaga para Tóquio.

- Quero ir para Tóquio com o intuito de fazer ainda o melhor resultado. Temos que ir passo a passo conquistando lugar ao sol, degrau a degrau, passando por eliminatórias, semi e final para depois pensar em uma medalha. Tenho que trabalhar ainda mais duro para chegar aos 58 segundos e brigar por uma medalha - falou Felipe.

A competição segue nesta terça-feira, com eliminatória a partir das 9h30 e finais às 18h30. A TV CBDA transmite ao vivo todas as provas, com entrevistas ao vivo e um pós-competição com entrevistas coletivas.

O Brasil já está classificado para três revezamentos na Olimpíada (4x100m livre, 4x200m livre e 4x100m medley, todos no masculino). Na seletiva, além das provas individuais, haverá tomadas de tempo dos revezamentos femininos do Brasil (4x100m e 4x200m livre e 4x100m medley) além do 4x100m medley misto.