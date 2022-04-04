Grupo de WhatsApp estimula revanche entre veteranos do kickboxing

Um desafio em um grupo de WhatsApp de alunos de kickboxing do ex-campeão mundial e manager Sergio Batarelli motivou o retorno aos ringues de atletas veteranos que se enfrentaram há mais de 35 anos. A brincadeira no aplicativo de mensagens abriu espaço para o novo projeto da franquia do Boxing For You, o The Challenge Kick Boxing Edition.No dia 7 de maio deste ano, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), Alessandro 'The Snail' Scalamandré enfrentará Maurício 'Canivete' Reanho nas regras do full-contact, reacendendo uma rivalidade de décadas, mas com um conceito diferente. A ideia do The Challenge é reviver duelos antigos em modalidades como boxe, kickboxing e outras artes marciais, priorizando sempre a questão da saúde e os valores do esporte.

Alessandro Scamalandré perdeu a primeira luta para Maurício Reanho no combate realizado na Cia Athletica em São Paulo (SP), em maio de 1985. O duelo entre os competidores de 51 anos será com peso combinado de até 74 kg e contará com árbitros profissionais da modalidade.

- Era para ser uma brincadeira, que começou em novembro de 2021 em uma conversa no grupo de Whatsapp que tenho com meus alunos faixas preta. A discussão tomou forma e um dos membros do grupo disse que deveria ser feito um tira-teima, mas de brincadeira, só para colocar lenha na fogueira! Acontece que o Canivete pegou pilha e lançou o desafio. Desde então os dois estão treinando firme - afirmou Sergio Batarelli.

Na regra do full-contact só valem golpes acima da cintura com pontuação igual ao boxe. Quem der menos de seis chutes por round perde ponto. É proibido qualquer golpe abaixo da linha de cintura.

- Eu e o David Chen, que também é meu aluno faixa preta, decidimos transformar a brincadeira em um evento. Esse primeiro vai ser totalmente grátis para o público, e transmitido pelo nosso canal no Youtube. Se correr tudo bem, pretendemos fazer isso pelo menos uma vez ao mês. Mas que fique claro, não é um evento profissional, são lutas amadoras - explicou Sergio Batarelli.

Os veteranos se enfrentam com uso de protetor de cabeça e luvas de 16 onças, pois o objetivo do The Challenge Kick Boxing Edition o tira-teima e mostrar que idade é apenas um número.

Além do duelo dos cinquentões, o evento terá duelo entre estreantes no kickboxing. Entram no ringue da Arena de Lutas mais seis competidores: Luca Marco Antônio vs Gabriel Said e Luca Fortis vs Vinicius Brito. A abertura será entre Erasmo Carvalho vs Ermes Santos. A entrada é gratuita e as lutas começam a partir de 15h. A pesagem será às 14h no mesmo dia do evento.

O Centro de Treinamento para Artes Marciais - Arena de Lutas fica na Rua Conselheiro Brotero 330, na Barra Funda, em São Paulo (SP).Cinquentões em forma

Animados, os lutadores querem aproveitar e mostrar que não apenas os famosos Evander Holyfield e Mike Tyson podem ser exemplo para os lutadores aposentados, sejam eles amadores ou profissionais, a reacender disputas saudáveis no ringue. O treinamento de ambos segue com supervisão técnica e médica. Os dois são alunos faixa-preta de Sergio Batarelli, considerado o melhor lutador latino-americano do kickboxing.

- Treinei com o Batarelli desde os anos 1980, fiz lutas amadoras, arbitrei eventos no Brasil e no exterior e tinha parado total de praticar em 2009. Nunca mais dei um chute! Estou empolgado com essa volta - contou o paulista Alessandro Scamalandré, que se dedica pelo menos duas vezes por semana aos treinos de kickboxing e nos outros à parte física.

- A volta pode motivar ao menos nossos amigos mais próximos e mostrar que os cinquentões podem competir, desde que bem preparados para isso - reforçou o gerente comercial.

Mauricio Canivete, que mora em Piracaia (SP), quer mostrar que venceu a luta da década de 80 e bem! E mais do que isso, confirmar que o esporte pode ser praticado independentemente de idade. Basta traçar o objetivo.

- Esse retorno está acontecendo com responsabilidade. Procurei um médico para fazer um check-up geral, um nutricionista e um professor de musculação para me fortalecer. No quesito do kickboxing especificamente, a ansiedade foi e está sendo enorme. Por mais que eu não seja mais um jovem, a mente não quer entender o corpo e vira e mexe eu exagero nos golpes - disse Maurício Reanho, empresário do ramo de sacos de lixo na região de Bragança Paulista.