Grandes nomes do skate são confirmados no STU National

Crédito: Divulgação

Grandes nomes do skate mundial, das modalidades Street e Park, já estão se preparando para voltar para as pistas na próxima semana. De 21 a 24 de janeiro, o STU Nacional toma conta do skatepark Altair Guidi, em Criciúma, em uma disputa que vale pontos para a corrida olímpica. A competição é responsável por abrir o calendário e o Ranking Brasileiro de skate no ano de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Chancelado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk), entidade máxima do esporte no Brasil, e pela World Skate (WS), entidade máxima do skate a nível mundial, o STU National será também válido para o ranqueamento dos skatistas brasileiros na segunda janela de pontuação da corrida olímpica e contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil na TV Globo, no programa dominical Esporte Espetacular, e do SporTV.Luiz Francisco, o Luizinho, é o atual segundo no ranking pré-olímpico na modalidade Park e o brasileiro mais bem colocado na lista mundial. Aos 20 anos, o paulista de Lorena fala sobre o retorno às pistas:

- Estou muito feliz pelos eventos estarem voltando, estava há muito tempo sem encontrar os meus amigos. Estou voltando de lesão e vou andar de skate muito feliz nesta etapa do STU - comemora Luizinho.

Entre as mulheres, Dora Varella é a brasileira que mais se destaca no ranking pré-olímpico da modalidade. Atualmente ela está em sexto lugar e animada por poder competir ainda este mês.

- É muito bom começar o ano com uma competição, em uma pista de alto nível, depois de tanto tempo sem campeonatos. Estou muito animada para reencontrar todos os amigos, me divertir e dar o meu melhor, espero que eu consiga uma boa colocação e comece o ano bem para a corrida olímpica - afirma a skatista.

Ainda no top 10 feminino no ranking, Isadora Pacheco ocupa a décima posição. Aos 15 anos, ela é natural de Florianópolis e está confiante em disputar um campeonato em seu estado.

- Estou super animada pois passamos o ano inteiro de 2020 sem ter praticamente nenhum campeonato. É muito bom rever meus amigos, fazer o que mais gostamos e sentir esse clima de competição! Passei o ano passado treinando bastante e espero nesse campeonato conseguir colocar tudo em prática e me divertir muito, com todos os cuidados. E vamos torcer para que tudo possa voltar ao normal em um futuro próximo - diz Isadora.

Além dos nomes já citados, Yndiara Asp, Victoria Bassi, Emily Antunes, Camila Borges, Pedro Quintas, Pedro Barros, Matheus Hiroshi, Murilo Peres, Luigi Cini, e Italo Penarrubia também estão entre os confirmados para a disputa da modalidade Park.

Quando o foco é Street, as skatistas brasileiras são destaque no ranking pré-olímpico. Em segundo lugar na classificação, Rayssa Leal é a caçula da Seleção Brasileira e nome confirmado no STU Nacional.

Na disputa masculina, Lucas Rabelo e Felipe Gustavo vão representar os brasileiros que integram o ranking pré-olímpico. Cearense de 22 anos, Rabelo tem altas expectativas para o STU National.

- Estou muito feliz em poder participar desta etapa do STU em Criciúma. Além da importância natural do STU, que é o maior campeonato de skate do Brasil, ainda terá pontuação válida para a classificação Olímpica. Acabei ficando de fora da última etapa em SP em função de uma lesão no tornozelo, mas fiz tratamento durante as festas de final de ano e pisei no skate novamente dia 16 agora. Estou fazendo o meu máximo para chegar pronto para competir em alto nível - explica.