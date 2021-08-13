Grande Prêmio Brasil de Turfe começa dia 14 e promete disputa equilibrada no Jockey Club

Crédito: Grande Prêmio Brasil de Turfe será realizado entre os dias 14 e 17 agosto(Divulgação

O principal festival do turfe nacional está chegando! Entre os dias 14 e 17 agosto será realizado o 89º Grande Prêmio Brasil, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Rio de Janeiro, com entrada gratuita. Com espaço ao ar livre e seguindo os protocolos de segurança, o evento promete ser bastante equilibrado, com três cavalos entre os favoritos, e um ótimo programa para toda a família.

+ Confira notícias sobre outros esportes no Lance!Raul Lima Neto, presidente do Jockey Club Brasileiro, afirmou que mesmo com a pandemia, o festival promete ser grandioso e reunir pessoas que amam o turfe e um bom entretenimento, sempre respeitando as medidas preventivas.

- Diariamente no hipódromo, temos equipe aferindo a temperatura na entrada, sinalização de distanciamento nas arquibancadas e guichês, totens e borrifadores de álcool 70% disponíveis, além da esterilização dos espaços. Estamos preparando um momento especial para que todos se divirtam com segurança - disse.