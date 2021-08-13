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Grande Prêmio Brasil de Turfe começa dia 14 e promete disputa equilibrada no Jockey Club

Com espaço ao ar livre e seguindo os protocolos de segurança, o evento promete ser equilibrado, com três cavalos entre os favoritos, e um ótimo programa para toda a família...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 21:27

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 21:27

Crédito: Grande Prêmio Brasil de Turfe será realizado entre os dias 14 e 17 agosto(Divulgação
O principal festival do turfe nacional está chegando! Entre os dias 14 e 17 agosto será realizado o 89º Grande Prêmio Brasil, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Rio de Janeiro, com entrada gratuita. Com espaço ao ar livre e seguindo os protocolos de segurança, o evento promete ser bastante equilibrado, com três cavalos entre os favoritos, e um ótimo programa para toda a família.
+ Confira notícias sobre outros esportes no Lance!Raul Lima Neto, presidente do Jockey Club Brasileiro, afirmou que mesmo com a pandemia, o festival promete ser grandioso e reunir pessoas que amam o turfe e um bom entretenimento, sempre respeitando as medidas preventivas.
- Diariamente no hipódromo, temos equipe aferindo a temperatura na entrada, sinalização de distanciamento nas arquibancadas e guichês, totens e borrifadores de álcool 70% disponíveis, além da esterilização dos espaços. Estamos preparando um momento especial para que todos se divirtam com segurança - disse.
O glamour do Grande Prêmio Brasil é eterno, sendo especialmente obrigatório no domingo o traje esporte fino para os que frequentam as arquibancadas e gramados da Tribuna Social. Nos demais dias segue liberado o traje esporte e o uso de bermuda, não sendo permitido apenas o uso de camiseta regata, chinelo e camisa de time de futebol ou de cunho político. Os espaços estão sujeitos à lotação máxima.

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