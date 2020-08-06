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Governo promete publicar editais do Bolsa Atleta sempre em janeiro

Medida é anunciada após meses de atrasos na publicação e deverá beneficiar atletas...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:05

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:05

Crédito: Divulgação/COB
Um dia depois de anunciar que o próximo edital do Bolsa Atleta, que será lançado em janeiro de 2021, aceitará, para efeito de elegibilidade ao patrocínio, os resultados esportivos de 2019 e de 2020, em razão dos impactos no esporte mundial decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, anunciou que a partir de 2021 os editais do programa serão sempre lançados no mês de janeiro. Não haverá edital em 2020.
- Os editais serão publicados sempre em janeiro. Nós procuramos acertar esse calendário para que respeite o ciclo de competições até dezembro, de modo que em janeiro a gente tenha sempre o edital publicado. Não vai ter mais gap. Ninguém vai ficar sem receber. O governo, com essa medida, começa a potencializar o Bolsa Atleta, porque a gente começa a pagar o benefício logo no início do ano seguinte ao ano de competição que foi encerrado - afirma Marcelo Magalhães.
- A publicação do próximo edital do programa Bolsa Atleta, em janeiro de 2021, é a garantia da manutenção do apoio aos atletas neste período conturbado em função dos reflexos da pandemia da Covid-19. É um compromisso do Governo Federal com o esporte brasileiro. Com o edital único, os atletas terão tranquilidade e o apoio necessário para treinos e competições, principalmente às vésperas dos Jogos de Tóquio 2021. O cancelamento de competições em 2020 não significará prejuízo a nenhum atleta - reforça o secretário Nacional de Alto Rendimento (SNEAR) da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Bruno Souza.
Coordenador-geral do Programa Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania, Mosiah Rodrigues, ex-atleta olímpico da ginástica artística, detalhou como se dará o processo a partir das publicações dos editais no primeiro mês do ano.
- Todos os atletas beneficiados atualmente pelo programa receberão a bolsa até março de 2021. Com o lançamento do edital em janeiro, os pagamentos aos contemplados terão início em maio de 2021 e isso deve ser mantido para os anos seguintes, de modo que os atletas recebam o quanto antes os benefícios referentes ao desempenho do ano anterior - explica Mosiah.

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