Golpe certeiro na balança e foco no futuro

Fabão é faixa-preta e campeão estadual de taekwondo Crédito: Arquivo Pessoal

Um adeus para o sedentarismo e 50 kg a menos na balança. Fábio da Conceição chegou a pesar 135 kg antes de começar a praticar o taekwondo. O que começou com um incentivo dos amigos, rendeu frutos.

Fabão, como é conhecido entre os amigos, é faixa-preta no esporte e já conquistou o título de campeão estadual. O atleta de 30 anos contou que entrou no esporte aos 21. Foi um convite de amigos que mudou a vida de Fabão para a melhor.

“Nunca me interessei muito por esportes, mas eu gostava de artes marciais. Quando me convidaram eu resolvi dar uma chance e peguei gosto pelo esporte”, contou.

Faixa-preta há três anos, o atleta se tornou professor. “O taekwondo mudou a minha vida em vários aspectos. Minha saúde é outra, até meu convívio social melhorou”, disse. Além da modalidade, Fabão começou a praticar kickboxing e já é graduado com a faixa azul.

INCENTIVOS

Para ajudar outra pessoas a mudarem de vida, Fabão começou, no ano passado, a cursar a faculdade de Educação Física. “Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudado pelo esporte. Não só como profissional de educação física, mas também dando exemplo para as pessoas entenderem que também podem“.