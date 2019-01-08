Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Taekwondo

Golpe certeiro na balança e foco no futuro

Estudante deixa o sedentarismo, emagrece 50 quilos com as lutas e agora quer servir de exemplo

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 11:41

Publicado em 

08 jan 2019 às 11:41
Fabão é faixa-preta e campeão estadual de taekwondo Crédito: Arquivo Pessoal
Um adeus para o sedentarismo e 50 kg a menos na balança. Fábio da Conceição chegou a pesar 135 kg antes de começar a praticar o taekwondo. O que começou com um incentivo dos amigos, rendeu frutos.
Fabão, como é conhecido entre os amigos, é faixa-preta no esporte e já conquistou o título de campeão estadual. O atleta de 30 anos contou que entrou no esporte aos 21. Foi um convite de amigos que mudou a vida de Fabão para a melhor.
“Nunca me interessei muito por esportes, mas eu gostava de artes marciais. Quando me convidaram eu resolvi dar uma chance e peguei gosto pelo esporte”, contou.
Faixa-preta há três anos, o atleta se tornou professor. “O taekwondo mudou a minha vida em vários aspectos. Minha saúde é outra, até meu convívio social melhorou”, disse. Além da modalidade, Fabão começou a praticar kickboxing e já é graduado com a faixa azul.
INCENTIVOS
Para ajudar outra pessoas a mudarem de vida, Fabão começou, no ano passado, a cursar a faculdade de Educação Física. “Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudado pelo esporte. Não só como profissional de educação física, mas também dando exemplo para as pessoas entenderem que também podem“.
O atleta reforçou a mensagem para aqueles que estão pensando em aproveitar 2019 para sair do sofá. “É importante considerar todas as possibilidades de esporte. Se colocar à prova, praticar e ver com o que se identifica mais”, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados