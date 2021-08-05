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Goiânia recebe 1ª etapa do Brasileiro de Seleções de Futevôlei 4x4

Um dos maiores centros da modalidade em todo o país, capital de Goiás vai sediar o evento em outubro deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 11:09

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:09

Crédito: Divulgação
Goiânia foi escolhida para receber a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Seleções de Futevôlei 4x4, de 14 a 17 de outubro. O local das disputas ainda será anunciado. O torneio contará com 32 equipes: 16 disputando o título principal, enquanto outras 16 duelarão no sub-21. A inclusão da categoria para os jovens é uma novidade.
Sede da primeira etapa 4x4 da temporada, Goiânia tem uma forte ligação com o futevôlei: além de abrigar a Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv), a cidade conta com quase 400 centros de treinamento particulares e cerca de 4 mil praticantes da modalidade.
-Goiânia é uma grande referência nacional para o futevôlei. Fazer esse evento em outubro, trazendo o 4x4, tão importante para a disseminação da modalidade, é uma forma também de contemplar o aniversário da cidade-, afirmou o presidente da CBFv, Marcos Egídio, lembrando os 88 anos de Goiânia que serão comemorados em 24 de outubro.
Para o secretário municipal dos Esportes de Goiânia, Álvaro Alexandre, a realização do evento premia a vocação da cidade para o futevôlei.
-O futevôlei é um dos esportes que mais estão em alta no Brasil nos últimos meses. Porém, em Goiânia já é uma tendência há vários anos, por isso somos a capital da modalidade. A Confederação Brasileira de Futevôlei é uma grande parceira e tenho certeza de que será um grande sucesso- afirmou.

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