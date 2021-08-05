Goiânia recebe 1ª etapa do Brasileiro de Seleções de Futevôlei 4x4

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Goiânia foi escolhida para receber a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Seleções de Futevôlei 4x4, de 14 a 17 de outubro. O local das disputas ainda será anunciado. O torneio contará com 32 equipes: 16 disputando o título principal, enquanto outras 16 duelarão no sub-21. A inclusão da categoria para os jovens é uma novidade.

Sede da primeira etapa 4x4 da temporada, Goiânia tem uma forte ligação com o futevôlei: além de abrigar a Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv), a cidade conta com quase 400 centros de treinamento particulares e cerca de 4 mil praticantes da modalidade.

-Goiânia é uma grande referência nacional para o futevôlei. Fazer esse evento em outubro, trazendo o 4x4, tão importante para a disseminação da modalidade, é uma forma também de contemplar o aniversário da cidade-, afirmou o presidente da CBFv, Marcos Egídio, lembrando os 88 anos de Goiânia que serão comemorados em 24 de outubro.

Para o secretário municipal dos Esportes de Goiânia, Álvaro Alexandre, a realização do evento premia a vocação da cidade para o futevôlei.