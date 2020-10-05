Giro da Itália: colombiano vence a etapa 3 e português assume a ponta

A terceira etapa do Giro da Itália teve a vitória de um colombiano, Jonathan Caicedo (equipe EF), que mostrou toda a alta qualidade dos ciclistas deste país em provas de montanha (chegada no vulcão Etna). E um fato histórico: pela primeira vez em 31 anos um ciclista português fecha o dia na liderança geral, João Almeida (Quick-Step) assumiu a Maglia Rosa após chegar em décimo-primeiro lugar, 1m03 atrás do líder. Curiosamente, Almeida e Caicedo têm o mesmo tempo 7h44m25s, mas o lusitano leva a vantagem no desempate (nos décimos).Jonathan Caicedo sobre e vence a etapa 3 do Giro. Colombiano é o vice-líder geral (AFP)Como era esperado, o então líder, o italiano Filippo Ganna - da Ineos, campeão mundial de contrarrelógio, mas que não é especialista em escaladas - ficou muito atrás, chegando 19m47 do líder e saindo de qualquer briga pela classificação geral. A etapa foi péssima para um dos dois maiores favoritos ao título. Geraint Thomas (britânico da Ineos) sofreu um tombo e chegou muito atrás do pelotão. No momento, tem um déficit de 11m17s para o líder e isso praticamente significa que ele não chegará ao título, o que é uma frustração para ele a a Ineos: Thomas não disputou o Tour de France para entrar voando no Giro. Com Thomas quase descartado, o italiano Vicenzo Nibali (Trek) aparece como o grande favorito. Ele no momento está a 55s do líder.