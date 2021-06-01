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Ginasta Angelo Assumpção faz desabafo sobre falta de clube: 'Que crime cometi para ser banido?'

Atleta foi demitido do Pinheiros em 2019 e, na ocasião, denunciou situações de racismo na equipe. No Twitter, ele questiona onde estão as pessoas que prometeram prestar ajuda...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 18:06

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:06

Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Demitido do Pinheiros em novembro de 2019, o ginasta Angelo Assumpção fez um desabafo na noite de segunda-feira nas redes sociais questionando o motivo pelo qual não é mais contratado por nenhum clube, após ter declarado publicamente ser vítima de racismo.
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"Eu juro que queria entender pq até hoje, não consegui achar um clube pra treinar. Qual foi o crime que cometi pra ser banido da ginástica?!!! Cadê as pessoas que disseram que iria ajudar do meio esportivo, quando ficou sabendo do ocorrido? Um ano e meio e o racismo", postou o atleta. Em 2019, Angelo declarou que foi discriminado em diversas situações no seu ex-clube, que negou as acusações.
- Quando eu comecei a fazer trança, ouvi discurso de que aquilo atrapalhava meu desempenho. Minha trança atrapalhava meu desempenho. Eu escutei isso dentro do Pinheiros. É muito complicado você estar se conectando, estar entendendo quem você é, e você recebe isso. Teve uma situação que eu estava todo de laycra preta e de shorts branco, e eventualmente uma pessoa disse que eu estava só de bermuda, entendeu? Então, são situações assim que para as pessoas são despretensiosas, não veem maldade, mas para a gente que vive isso todos os dias, que entende o que é um racismo estrutural, a gente se machuca demais - contou Angelo na época.
Antes disso, em 2015, Arthur Nory, que viria a ser campeão mundial na barra fixa em 2019 e bronze no solo na Olimpíadas do Rio, em 2016, ao lado dos ginastas Fellipe Arakawa e Henrique Flores, apareceu em um vídeo cometendo injúrias contra Angelo, durante um treinamento da Seleção Brasileira. Nory se desculpou publicamente sobre o caso no ano passado, mas os dois, que antes eram amigos, não se falam mais.

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