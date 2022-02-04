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Gaúchos do Crioula conquistam o título do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano, em Florianópolis (SC)

Conquista veio com um dia de antecipação. Campeonato termina neste sábado...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 19:51
A equipe Crioula 52, comandada por Eduardo Plass, conquistou, nesta sexta-feira, o título antecipado do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano da classe ORC, a mais prestigiada, que acontece durante a 33ª edição do Circuito Oceânico de Santa Catarina, realizado pelo Veleiros da Ilha, em Florianópolis (SC), com chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.
A equipe do Veleiros do Sul, em Porto Alegre (RS), estreou o moderno barco modelo TP 52 e venceu todas as seis regatas disputadas até agora, inclusive as duas desta sexta-feira, de Barla-Sota. Ainda haverá mais uma regata neste sábado, mas com a possibilidade de um descarte do pior resultado, o veleiro já tem o troféu assegurado independente do resultado.
Samuel Albrecht, velejador que esteve em três olimpíadas, incluindo a última em Tóquio, no Japão, comemorou a conquista: "Semana muito boa. Gostamos de velejar aqui em Floripa e quando conseguimos ter bons resultados ficamos mais felizes ainda . Tripulação está de parabéns, trabalhou muito nessas últimas três semanas desde que recebemos o barco, a competição em Punta del Este, o transporte até o Brasil e essa semana aqui, trabalho em equipe. Sem eles nada disso teria sido possível", destacou Albrecht: "Chamamos algumas pessoas chave que nos ajudaram muito que já tinham alguma experiência e a tripulação base é muito dedicada. Antes mesmo de recebermos o barco já vinhamos estudando , nos preparando, distribuindo tarefas, fazendo reuniões para quando recebêssemos ele pudessemos estar o mais sincronizado possível. Isso tudo mostrou que fomos eficientes e velejamos muito bem aqui. Hoje foi um dia mais cinza, dia bom, mas difícil de velejar , bastante onda, vento começou mais forte, foi diminuindo, mas conseguimos superar essas condições climáticas e fazer um bom dia".
Enquanto o campeão está definido e receberá seu troféu no fim do dia deste sábado, o último de competições na capital catarinense, a disputa segue aberta pelos demais lugares no pódio no geral. O Ventaneiro 3, campeão de 2020 e veleiro do Iate Clube do Rio de Janeiro, chegou em segundo na sexta regata e segunda do dia e sustentou a segunda posição com 13 pontos perdidos contra 17 do Rudá Blue Seal , da Marina Supmar, no Guarujá (SP), que vem em terceiro com 17 pontos perdidos. O Índio, novo barco do Veleiros do Sul, é o quarto com 20.50 e o Xamã, do Iate Clube de Santos (SP), mas com tripulação de Ilhabela (SP), tem 22 e seguem correndo por fora na briga.
O campeão na classe BRA-RGS está definido com o barco local Garrotilho, do Veleiros da Ilha, levantando o caneco e com destaque para Júlio Cesar, de apenas 14 anos, filho de Marinheiro, membro do projeto social do clube de Jurerê e morador da Cachoeira do Bom Jesus, na capital catarinense: "Difícil, barco bem rápido, começamos ganhando no campeonato, depois foi só manter, foi divertido", disse o jovem que correu pela terceira vez de Vela de Oceano: "Estou aprendendo muito, faz muita diferença para meu futuro como velejador. Aprendi tática, olhar para fora, essas coisas". O menino agora foca na disputa de Optmist, a classe de entrada da Vela, onde tentará vaga no Campeonato Europeu.
O sábado terá mais definições nas classes RGS Cruzeiro e Bico de Proa. No Multicascos, o Dadu já tem o troféu garantido.
Os resultados da ORC e de todas as classes podem ser seguidos pelo site - https://icsc.regatas.ar/circuitosc/index.php/pt/ .
Crédito: GabrielHeusi/HeusiAction

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