Gaúcho é o campeão da Semana de Vela de Ilhabela virtual

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O gaúcho Phillipp Grochtmann foi o campeão da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela - Virtual Edition. O velejador venceu a regata final disputada nesta quinta-feira na raia olímpica do Rio de Janeiro do simulador Virtual Regatta. A medalha de prata ficou com o brasiliense Lucas Rocha Dantas (@Lucas RD), de apenas 15 anos. O velejador de Ilhabela Samuel Solano (@thinkinghard) ficou com o bronze. A competição inédita contou com 76 velejadores virtuais de 12 estados. Foram realizadas 20 provas em várias cidades do mundo.

Phillipp Grochtmann correu a 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela - Virtual Edition com o perfil @Philipp_ e aproveitou sua experiência internacional na regata final com pontuação zerada. O atleta é o número dois do País no ranking mundial digital e também na vela real, tendo participado da Semana Internacional de Vela de Ilhabela nos barcos Angela Star e Crioulla.

- É uma sensação boa ser campeão, foi um campeonato com grandes velejadores virtuais, e uma regata final valendo o titulo da um gosto ainda melhor - disse Phillipp Grochtmann, que está de olho na Olimpíada de Paris 2024 na classe Laser.

''O campeonato foi muito bem organizado, no estilo de Ilhabela! Parabéns para todos os organizadores e velejadores de todas idades!

A grande final da Semana Internacional de Vela - Virtual Edition, disputada com o modelo Offshore. O campeonato teve também barcos da J70.

Vice-campeão, o brasiliense Lucas Rocha Dantas liderou o campeonato até as regatas semifinais e finais. O adolescente de 15 anos nunca esteve em Ilhabela (SP) para correr o tradicional evento, mas esse resultado o motivou!

''Essa experiência de participar virtualmente da Semana Internacional de Vela de Ilhabela tem sido muito divertida e gratificante para mim. Ficou então a vontade de um dia ter a oportunidade de participar presencialmente desse que é o maior evento de vela oceânica da América Latina. Seria realmente uma experiência incrível!'', contou Lucas Dantas.

A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela - Virtual Edition já sinalizou a entrada da classe online para a próxima edição do evento, em 2021.

''Certeza que a vela online veio pra ficar e será uma classe nova na edição 48! Seja via Virtual Regatta ou Virtual Skipper. Estou muito orgulhoso de fazer história e mostrar a nossa força, nossa capacidade de gestão e de mobilização. Sempre digo que a SIVI une players importantes: comunidade e patrocinadores, Prefeitura e Yacht Club de Ilhabela. Esse número ganhou um player novo: o online. Seja como velejadores ou consumidores de bom conteúdo como no MIT Talks'', explicou Mauro Dottori, organizador do evento.

Resultados finais

1º - Phillipp Grochtmann (philipp_ )

2º - Lucas Rocha Dantas (Lucas RD)

3º - Samuel Solano (thinkinghard)

4º - Nick Pellicano Grael (nickgrael49er)

5º - Ricardo Paranhos (Canelão_470)

6º - Ronald Gomes (GeoFesta)

7º - Guilherme Dietze (marujodecamburas)

8º - Allan Godoy (godoylaser)

9º - Marco Guedes (caipirinha)