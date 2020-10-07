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Ganna surpreende e vence a quinta etapa do Giro da Itália

Campeão de contrarrelógio, o italiano puxou a fuga numa etapa de montanha, se manteve na frente e deixou o pelotão bem atrás. João Almeida terminou em terceiro e lidera na geral...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 12:53

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 12:53

Crédito: O português João Almeida (em foto da terceira etapa chegou em terceiro lugar na etapa desta quinta-feira do Giro e manteve a liderança geral - AFP
Filippo Ganna, italiano na Ineos, escapou na fuga e sagrou-se o vencedor da quarta etapa do Giro da Itália, de 225km entre Mileto e Camigliatello Silano. O seu triunfo foi considerado uma zebra, pois Ganna, campeão mundial de contrarrelógio, está longe de ser um especialista em etapa de montanha. Por isso, foi uma surpresa quando Ganna, na descida da montanha (com inclinação em 18% em alguns trechos) trabalhou como se estivesse numa corrida louca como se fosse contrarrelógio e chegou com boa vantagem para o pelotão, com o tempo de 5h59m17s.
Com isso, a emoção ficou para a disputa do segundo e terceiro lugares, que valiam bônus de tempo (6s e 4s, respectivamente). Nessa briga, o austríaco Patrick Konrad (Bora) escapou num sprint carregando João Almeida, português da Quick-Step, em terceiro lugar, 34s depois do líder. Para Almeida, a etapa foi excelente, pois conseguiu abrir mais um pouco a sua diferença para o espanhol Pello Bilbao (Astana), agora em 43s, e manter a camisa rosa . Vice-líder até o início da etapa, o equatoriano Jonathan Caicedo chegou num pelotão que cruzou a linha de chegada 16m34s depois do líder e saiu da briga pela liderança geral.
Almeida estava muito emocionado após se sair bem em uma etapa que ele acreditava que iria ficar para trás:
- Estava preparado para o pior. Mas tenho comigo uma super equipa, toda a gente esteve comigo, a puxar por mim. No fim, tive de ir tentar ganhar mais alguns segundos
Nesta quinta-feira rolará a quinta etapa do Giro, de 188km entre Castrovillari e Matera. Etapa plana com os sprinters buscando a vitória, pelotão chegando em bloco e nenhuma alteração na classificação geral.

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