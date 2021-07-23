Gamer de 16 anos confirma favoritismo na Semana de Vela de Ilhabela virtual

Crédito: Divulgação

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition foi concluída nesta quinta-feira e teve como campeão o jovem brasiliense Lucas Dantas, de apenas 16 anos. O líder do ranking nacional de vela online finalizou a regata final em sexto, mas ficou com título com vantagem de cinco pontos para o vice-campeão. O segundo lugar ficou com Gutemberg Campelo e o terceiro com Gustavo Kunze. Ao todo, mais de 70 pessoas participaram das provas no simulador Virtual Regatta.

- É um evento absurdo, gigantesco. Já tive a oportunidade de participar da primeira edição virtual. Sinto-me bem alegre de participar e ganhar um evento desta magnitude - disse Lucas Dantas.

- O que é mais gostoso é fomentar a vela. Essa é a nossa missão. O nosso desafio é manter a chama acesa porque a gente tem uma coisa boa que é a presencial, unindo com a virtual atendemos a todos os públicos - disse Mauro Dottori, organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

As regatas online e as presenciais ocorrem numa mesma edição pela primeira vez. A organização fez o primeiro evento virtual em 2020 durante o início da pandemia de COVID-19 e o VR entrou na lista da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

- É muito bacana ter os eventos paralelos! É um aplicativo muito realista na parte de tática, rondadas de vento e regras. A gente aprende bastante no virtual. São regatas muito disputadas, assim como a presencial - contou Felipe Ferraz, velejador do Beleza Pura. O barco é um dos quase 100 inscritos para a 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

Lucas Dantas foi vice-campeão em 2020, perdendo na final para o gaúcho Phillipp Grochtmann, que esse ano optou por integrar o Itajaí Sailing Team nas regatas presenciais.

O aplicativo usado nas regatas da Semana Internacional de Vela de Ilhabela foi o Virtual Regatta. O simulador também é o oficial da World Sailing.