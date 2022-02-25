Gabriel Medina não disputa 3ª etapa da WSL, em Portugal

Gabriel Medina, surfista brasileiro, não irá participar da 3ª etapa do circuito da WSL, que acontece em Peniche, Portugal, entre os dias três e 13 de março. O atleta não participou das duas primeiras disputas no Havaí por questões relacionadas a sua saúde mental.Sem Medina, Caio Ibelli é o 4º melhor surfista do ranking da WSL e o principal atleta brasileiro após as duas primeiras etapas. O surfista de 28 anos irá disputar a 7ª bateria ao lado do português Frederico Moraes e do norte-americano Conner Coffin.
Já o atual campeão olímpico Ítalo Ferreira, que ocupa apenas a 16ª posição no ranking, está na 4ª bateria e enfrenta o compatriota Jadson André e o português Vasco Ribeiro. Filipe Toledo, 2º melhor brasileiro, encara o francês Justin Becret e o australiano Connor O'Leary.
Na categoria feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb, que está em 14º lugar no ranking na WSL, enfrenta a australiana Molly Picklum e a havaiana Gabriela Bryan.