Gabriel Medina não disputa 3ª etapa da WSL, em Portugal

Gabriel Medina, surfista brasileiro, não irá participar da 3ª etapa do circuito da WSL, que acontece em Peniche, Portugal, entre os dias três e 13 de março. O atleta não participou das duas primeiras disputas no Havaí por questões relacionadas a sua saúde mental.Sem Medina, Caio Ibelli é o 4º melhor surfista do ranking da WSL e o principal atleta brasileiro após as duas primeiras etapas. O surfista de 28 anos irá disputar a 7ª bateria ao lado do português Frederico Moraes e do norte-americano Conner Coffin.