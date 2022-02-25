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Gabriel Medina não disputa 3ª etapa da WSL, em Portugal

Surfista brasileiro não participou das duas primeiras etapas do circuito que ocorreram no Havaí por conta de questões relacionadas a saúde mental do atleta...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 10:46
Gabriel Medina, surfista brasileiro, não irá participar da 3ª etapa do circuito da WSL, que acontece em Peniche, Portugal, entre os dias três e 13 de março. O atleta não participou das duas primeiras disputas no Havaí por questões relacionadas a sua saúde mental.Sem Medina, Caio Ibelli é o 4º melhor surfista do ranking da WSL e o principal atleta brasileiro após as duas primeiras etapas. O surfista de 28 anos irá disputar a 7ª bateria ao lado do português Frederico Moraes e do norte-americano Conner Coffin.
Já o atual campeão olímpico Ítalo Ferreira, que ocupa apenas a 16ª posição no ranking, está na 4ª bateria e enfrenta o compatriota Jadson André e o português Vasco Ribeiro. Filipe Toledo, 2º melhor brasileiro, encara o francês Justin Becret e o australiano Connor O'Leary.
Na categoria feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb, que está em 14º lugar no ranking na WSL, enfrenta a australiana Molly Picklum e a havaiana Gabriela Bryan.
Crédito: GabrielMedinanãoparticipada3ªetapadocircuitodaWSL,emPortugal(Foto:KELLYCESTARI/WSL

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