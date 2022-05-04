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Gabriel Medina elogia estreante João Chumbinho na WSL: ‘Gostaria de ter surfado com ele no Tour’

O brasileiro João Chumbinho participou da quinta etapa da WSL em Margaret River, caiu na terceira fase e vai disputar a reclassificação
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 09:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 09:36
O estreante João Chumbinho disputou a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) em Margaret River e foi derrotado na terceira fase pelo campeão olímpico Italo Ferreira. Em live oficial da WSL, Gabriel Medina elogiou o novato.> WSL: Filipinho segue na liderança, Italo fica em quinto e Jack Robinson é o campeão em Margaret River
- Ontem meu amigo me contou: ‘João não está mais no Tour’. Eu gostaria de ter surfado com ele no Tour porque ele é um surfista muito bom, uma boa pessoa e ele foi muito bem em Pipe, sabe? Por azar ele pegou todos os bons surfistas, John John, o Jack… ele pegou os caras a serem batidos - revelou Medina.
Pelo corte dos 22 surfistas melhores colocados no ranking mundial, Chumbinho vai ficar de fora do restante da temporada. Ele agora precisará buscar a reclassificação no Challenger Series, a divisão de acesso do Circuito Mundial de Surfe.
Crédito: JoãoChumbinhoemMargaretRiver(Foto:Divulgação

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