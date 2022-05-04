Gabriel Medina elogia estreante João Chumbinho na WSL: ‘Gostaria de ter surfado com ele no Tour’

O estreante João Chumbinho disputou a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) em Margaret River e foi derrotado na terceira fase pelo campeão olímpico Italo Ferreira. Em live oficial da WSL, Gabriel Medina elogiou o novato.> WSL: Filipinho segue na liderança, Italo fica em quinto e Jack Robinson é o campeão em Margaret River

- Ontem meu amigo me contou: ‘João não está mais no Tour’. Eu gostaria de ter surfado com ele no Tour porque ele é um surfista muito bom, uma boa pessoa e ele foi muito bem em Pipe, sabe? Por azar ele pegou todos os bons surfistas, John John, o Jack… ele pegou os caras a serem batidos - revelou Medina.