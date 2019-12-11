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Surfe

Gabriel Medina e Ítalo Ferreira confirmam vaga nos Jogos de Tóquio-2020

Durante a disputa da etapa de Pipeline do Circuito Mundial, no Havaí, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina garantiram sua vaga após a eliminação de Filipe Toledo nesta quarta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 19:31

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 19:31

Gabriel Medina vai representar o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2020 Crédito: WSL/Cestari
O Brasil já tem definidos seus quatro representantes no surfe para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Durante a disputa da etapa de Pipeline do Circuito Mundial, no Havaí, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina garantiram sua vaga após a eliminação de Filipe Toledo nesta quarta-feira (11). No feminino, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb já haviam confirmado suas vagas. 
Italo disputou a primeira bateria do dia contra o também brasileiro Jadson André. Ganhou por 8,53 a 7,20 e passou para as oitavas de final. "Tentei pegar as melhores ondas, o mar estava complicado, mas cada bateria é uma história e vamos seguir em frente", afirmou o surfista, que também está firme na briga por seu primeiro título mundial. 
Ítalo Ferreira vem surfando em altíssimo nível e agora também vai em busca de uma medalha olímpica Crédito: WSL/Cestari
Como Filipinho era, entre os três atletas nacionais na briga pelo título, o de pior colocação geral, ele sabia que não podia perder sua bateria, fosse para continuar vivo em busca do troféu de campeão, fosse para se manter na corrida olímpica. Mas ele perdeu para Ricardo Christie, da Nova Zelândia, por 11,04 a 9,84, e acabou eliminado da etapa.

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No feminino, Tatiana Weston-Webb foi a primeira brasileira a carimbar seu passaporte para Tóquio. "Poucas atletas na vida têm a chance de ganhar uma medalha de ouro olímpica. É um título gigante, sempre foi meu sonho e quero conquistá-lo. Seria incrível", comentou a surfista de 23 anos. "No tipo de onda do Japão, tudo pode acontecer. Vou treinar nesse tipo de onda para melhorar e estar pronta", avisou. 
A experiente Silvana Lima, por sua vez, sabe que tem condições de coroar sua carreira com um pódio olímpico. "Eu sempre pensava em um dia disputar os Jogos Olímpicos e agora esse sonho se tornou realidade. Estou muito feliz em poder ter a chance de fazer isso pelo meu país, pela minha família, meus patrocinadores. Eu estarei lá no Japão", disse a atleta de 35 anos.

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