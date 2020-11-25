Gabriel Medina anuncia novo patrocínio e se diz pronto para o tri

Crédito: Apex filmes/Divulgação

O bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina foi anunciado como novo atleta da Espaçolaser, rede mundial de franquias especializada em depilação a laser. O brasileiro, que embarca nesta quinta-feira para o Havaí, onde disputará a partir do dia 8 de dezembro a primeira etapa do Circuito Mundial, chega para integrar um time de 68 profissionais apoiados pela marca.

Vencedor do campeonato em 2014 e 2018, Medina é o primeiro brasileiro a vencer um Mundial da modalidade e agora vive a expectativa pela Olimpíada de Tóquio. A patrocinadora afirmou que o atleta será fonte de inspiração aos jovens profissionais, inclusive para sua irmã, Sophia, apoiada pela companhia desde 2018.

- Fico muito feliz em fazer parte da família Espaçolaser. Eu já tinha uma relação próxima com a marca, uma vez que eles apoiam a Sophia, minha irmã, e agora fazer parte do time me deixa muito motivado. Acho incrível o apoio que a empresa dá aos mais diversos atletas e modalidades olímpicas. Isso mostra o comprometimento deles com o papel do esporte para o bem-estar e a saúde das pessoas - afirmou o atleta, que destacou a ansiedade pela temporada.

- Minhas expectativas são as melhores. Estava sentindo falta de viajar. Feliz de estar vestindo a lycra e estar representando meu país. Vai ser um ano diferente, sempre vejo um lado positivo. Me sinto pronto para o que der e vier. Quero sim ganhar uma medalha nas Olimpíadas e ganhar meu título de tricampeão mundial, que é meu maior objetivo - comentou.

O atleta embarca nesta quinta-feira para o Havaí, onde irá disputar o Mundial. Na coletiva de apresentação da parceria, ele falou sobre o desafio de retornar após a parada causada pela pandemia de Covid-19.

- Claro que teve o lado ruim. Várias pessoas foram contaminadas, o mundo parou. O lado bom disso foi que eu fiquei em casa com as pessoas que eu mais gosto. Aprendi o valor das coisas mais simples, um café da manhã, um abraço, um 'bom dia'. Aprendi a tocar violão, conheci minha namorada no início da pandemia. Eu tirei o melhor disso e me mantive em casa. Eu precisava também de um tempo em casa. Fazia 10 anos que eu estava viajando. Eu me senti uma pessoa normal - disse Medina.

A Espaçolaser destacou o valores de Medina que contribuíram para o acordo.