Gabriel Constantino garante bronze no Meeting Indoor de Metz

O brasileiro Gabriel Constantino, atleta do Clube Pinheiros e recordista sul-americano indoor dos 60 m com barreiras, conquistou a medalha de bronze na prova, neste sábado, no Meeting Indoor de Metz Moselle Athlelor, em Metz, na França.
O carioca, que fará 26 anos na próxima terça-feira, terminou a prova com o tempo de 7.71 segundos, mesma marca do norueguês Balasz Baji, que acabou com a prata na foto de chegada. O campeão foi o norte-americano Jarret Eaton, com 7.54.
Gabriel, que é recordista sul-americano dos 110 m barreiras, com 13.18 (0.8), tem 7.60 como melhor resultado na prova, obtido em 2018, em São Caetano do Sul (SP). Ele divide o recorde sul-americano dos 60 m com barreiras com Márcio Simão de Souza, que correu a distância em 2004, em Karlsruhe, Alemanha.
Nas eliminatórias, Gabriel correu em 7.72 e ficou em terceiro lugar na série vencida pelo francês Wilhem Belocian, considerado o favoritos, com 7.48. Eaton terminou em segundo lugar com 7.57 (na final, Belocian tropeçou na terceira barreira e não completou a corrida)
Esta foi a segunda competição de Gabriel no circuito europeu indoor de meetings. No primeiro, no dia 29 de janeiro, em Karlsruhe, ele ficou em sétimo lugar, com 7.76.
Já Rosangela Santos (Pinheiros), medalha de ouro nos 60 m do Meeting Internacional Indoor de Mondeville, na França, no dia 30 de janeiro, com 7.23, ficou em quarto lugar neste sábado, com 7.22. O ouro ficou com a norte-americana Javianne Oliver, com 7.10, seguida da suíça Ajla Del Ponte (7.14) e da norte-americana Dezerea Bryant (7.19).