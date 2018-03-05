Gabriel Bastos vence Sul-Americano de Windsurf e fica perto do Pan

O capixaba Gabriel Bastos Pereira comemorou no último final de semana o título do Campeonato Sul-Americano de Windsurf, conquista que garantiu a equipe brasileira da classe RS:X na disputa do Pan-Americano de 2019. Velejando com maestria durante os quatro dias de competição, o jovem, mas experiente atleta, de 24 anos, venceu três das 15 regatas que correu. E, no fim das contas, conseguiu manter a vantagem construída ao longo da semana de torneio em Paracas, cidade que fica a 250 quilômetros de Lima, capital do Peru. Mas até subir no lugar mais alto do pódio o competidor precisou se doar ao máximo no mar.

Gabriel Bastos, capixaba do windsurf, venceu o Sul-Americano do Peru Crédito: Classe RS:X/ Divulgação

"Tive uma média boa, procurei ser constante o tempo todo e no final fiquei com uma boa pontuação. Chegamos a fazer cinco regatas por dia e isso me deixou cansado. Acho que foi uma das competições mais duras que já participei. Mas estou feliz e com a sensação de dever cumprido. Muito bom poder levar o Brasil para um evento tão importante como o Pan-Americano", disse Gabriel Bastos, que para ser o representante do Brasil no Pan, precisará ganhar a seletiva da seleção brasileira que vai ser realizada no final de 2018, em Jurerê, Florianópolis.

Gabriel Bastos Pereira, de 24 anos, venceu o Sul-Americano Crédito: Acervo Pessoal

A vitória na competição mais importante da América do Sul deixa Gabriel Bastos muito perto de garantir um lugar no time brasileiro que disputará o Pan-Americano do Peru no ano que vem e aumenta as chances do velejador em participar de uma Olimpíada, já que o capixaba continua sonhado com Tóquio 2020.

E o próximo compromisso é um destino bastante desejado por Gabriel Bastos. No fim deste mês, o velejador participa da Copa do Mundo de Vela, na Espanha. O evento tem sua importância por ser preparatório para o Mundial Aberto de Windsurf, que será realizado em agosto, na Dinamarca, e vale vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 - alvo principal de Gabriel Bastos.

"Sigo para a Copa do Mundo de Vela que será um bom teste para ver como está meu nível junto com os melhores do mundo e também com foco total no mundial aberto na Dinamarca, essa competição é uma das principais deste ano pois é a que pode dar ao Brasil a vaga nas Olimpíadas. Tem muito trabalho a ser feito ainda durante esse ano", completa o velejador, que é favorito a representar o Brasil nas Olimpíadas na classe RS:X.

Conhecedor do terreno

As metas são muitas e a expectativa para cumprir o planejamento é das melhores. Isso porque Gabriel Bastos tem tudo para ser o grande representante brasileiro no Pan-Americano do ano que vem, que tem data marcada para começar em julho. E, se realmente garantir vaga para disputar o evento, o capixaba tem uma arma pronta para ser utilizada nas regatas diante dos atletas adversários: o conhecimento do "terreno". É que, no Pan, caso realmente confirme presença, será a terceira vez que o atleta velejará no mar peruano. Nas duas primeiras passagens por lá, foi campeão mundial sub-20 em 2012 e, dessa vez, arrancou a medalha de ouro no Sul-Americano.