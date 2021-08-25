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Gabriel Bandeira, da natação, conquista o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Nadador faz 54s76 nos 100m borboleta, quebra recorde e sobe no lugar mais alto do pódio...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 08:52

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 08:52
Crédito: Divulgação/CPB
A estreia do nadador Gabriel Bandeira em Jogos Paralímpicos não poderia ter sido melhor. Na manhã desta quarta (no horário de Brasília), o paulista da capital brilhou no Centro Aquático de Tóquio nos 100m borboleta, classe S14, dedicada à pessoas com deficiência mental.
Com o tempo de 54s76, o jovem de 21 anos faturou a medalha de ouro e ainda por cima bateu o recorde paralímpico. A prata foi do inglês Reece Dunn e o bronze do australiano Bem Hance. -Foi uma prova que dei o meu melhor e deu tudo certo. Acabei ficando um período a mais em isolamento no Japão, mas estava me sentindo bem e fiquei muito feliz pela prova e por começar a competição com uma medalha de ouro-, afirmou Gabriel, também conhecido como Bill.
Gabriel Bandeira já tinha mostrado que faria uma prova forte na final ao quebrar o recorde paralímpico ainda nas eliminatórias. Na ocasião, Bandeira passou para a decisão com o segundo melhor tempo com a marca de 56s78.
-Eu nadei as eliminatórias para classificar. Consegui poupar um pouco e na final não pensei duas vezes e fui para cima. Agradeço muito o carinho de todos, da minha família, e ainda tem mais. Importante começar os Jogos Paralímpicos desta forma - ressaltou o ex-atleta da natação convencional que começou em 2019 a sua história no movimento paralímpico quando cedeu ao seu próprio preconceito e hoje vive um momento único em sua vida.
Ele ainda briga por medalhas nas provas dos 100m peito e costas; nos 200m livre e medley e no revezamento 4x100m livre. Ele voltará a entrar na piscina na próxima sexta, às 5h28 (horário de Brasília), para competir os 200m livre.

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