Futuro da vela brasileira ganha experiência no Mundial da Juventude

A Equipe Brasileira de Vela Jovem encerrou na última sexta-feira sua participação no Mundial da Juventude da World Sailing, disputado em Omã. O grupo formado por 14 velejadores de até 18 anos teve como melhor resultado o sétimo lugar da dupla Julia Ollivier e Roberto Cardoso (CICP) na classe Nacra 15. A campanha internacional dos velejadores nacionais teve apoio da Confederação Brasileira de Vela - CBVela.

O time Brasil, que terminou em 15º na classificação geral do campeonato, também contou com velejadores disputando as classes 420 (masc. e fem.), 29er (masc. e fem.), ILCA 6 (masc. e fem.), Bic Techno 293+ (masc.) e Formula Kite (masc.). A França foi a primeira colocada no geral. Espanha e Estados Unidos completaram o pódio das nações em 2º e 3º lugar, respectivamente.

Apesar de não ter alcançado pódio em nenhuma das classes em disputa, a participação brasileira foi analisada por Juan Sienra, chefe da delegação em Omã e coordenador técnico da Vela Jovem na CBVela. Segundo o treinador, o Mundial foi importante para dar experiência aos jovens talentos da nova geração da modalidade no país.

- O Mundial da Juventude 2021 foi um evento caracterizado por ventos fracos e raias bem complexas. A performance da equipe brasileira poderia ter sido melhor, mas considerando que por causa da pandemia e falta de competições de nossos atletas em comparação aos do continente europeu, achamos que temos uma base muito boa de onde construir para frente a equipe do Mundial 2022 - disse Juan.

- Os atletas foram show de bola e se comportarem de forma excelente, mostrando uma excelente conduta; inclusive participando nas ações sociais do evento como a limpeza da praia - completou Sienra.

As próximas competições da Vela Jovem brasileira serão em janeiro de 2022. O Nordeste receberá os Brasileiros de Optimist, 29er e 420 em Maria Farinha (PE) e o de ILCA em João Pessoa (PB).

Além dos Brasileiros, também serão realizados em janeiro a Copa da Juventude, em Maria Farinha (PE), e o Campeonato Brasileiro de Snipe, em Vitória (ES), que contará com a participação de duplas jovens.