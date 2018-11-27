Futebol americano:Tritões vai realizar seletiva para novos jogadores

Sem tempo para lamentar a eliminação na Brasil Futebol Americano (BFA) 2018, o Tritões já se planeja para a próxima temporada. E neste domingo (02), às 8 horas, no campo do Colégio Marista, em Vila Velha, a equipe capixaba realiza uma seletiva para recrutar novos jogadores para integrar o time.

O Tritões está recrutando novos atletas Crédito: Léo Silveira/Divulgação

O link da ficha de inscrição para os interessados se encontra nas redes sociais do Tritões. O valor da inscrição custa R$ 15,00, podendo ser pago no dia do recrutamento ou online, em link também disponibilizado nas redes sociais da equipe.

Durante o evento serão realizados testes e treinamentos específicos do futebol americano. Portanto, a organização do evento aconselha os participantes a irem com roupas leves, calçado próprio para a prática esportiva e levarem água.