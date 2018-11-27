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Futebol americano:Tritões vai realizar seletiva para novos jogadores

O evento acontece neste domingo (02), em Vila Velha. A idade mínima para participar é 16 anos

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 14:26
Sem tempo para lamentar a eliminação na Brasil Futebol Americano (BFA) 2018, o Tritões já se planeja para a próxima temporada. E neste domingo (02), às 8 horas, no campo do Colégio Marista, em Vila Velha, a equipe capixaba realiza uma seletiva para recrutar novos jogadores para integrar o time.
O Tritões está recrutando novos atletas Crédito: Léo Silveira/Divulgação
O link da ficha de inscrição para os interessados se encontra nas redes sociais do Tritões. O valor da inscrição custa R$ 15,00, podendo ser pago no dia do recrutamento ou online, em link também disponibilizado nas redes sociais da equipe.
Durante o evento serão realizados testes e treinamentos específicos do futebol americano. Portanto, a organização do evento aconselha os participantes a irem com roupas leves, calçado próprio para a prática esportiva e levarem água.
A idade mínima para a participação do recrutamento é de 16 anos. Menores de 18 anos só participam mediante ao acompanhamento de um responsável legal e com a liberação do mesmo para a participação no evento.

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