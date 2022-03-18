Fut 7: Atual campeão, Resenha se prepara para a disputa da The Liga

Atual campeão da The Liga, campeonato piauiense do fut 7, o Resenha FC começa o estadual diante do Espartanos , neste sábado, às 19h30, no Complexo Esportivo De Resenha, em Teresina. - O nosso ritmo de preparação segue intenso. Eu e todos os atletas estamosmuito concentrados e ansiosos para essa estreia. Queremos defender nossotítulo de 2021 e buscar o pentacampeonato neste ano, para continuar comesse ciclo de vitórias e escrever cada vez mais o nosso nome na história doFut7 brasileiro - declarou Vassoura, jogador do Resenha considerado o melhordo mundo em 2019.

O clube piauiense já conquistou quatro das últimas cinco edições docampeonato. No ano passado, o Resenha FC ficou com o título após bater oBenedito na final. Após empate em 1ª 1 no tempo normal, a taça foi decidida no shout out, que são como os pênaltis no futebol de campo.Na última temporada, o Resenha conquistou novamente o Brasileirão e trouxe ex-jogadores de futebol consagrados para o elenco, como Zé Roberto e Léo Moura. O clube também faz um alto investimento em estrutura e tem o centro de treinamento De Resenha, considerado o mais moderno do Brasil.