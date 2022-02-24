Franklin e Hiltinho vivem expectativa para início da temporada do futevôlei

Os experientes Franklin e Hiltinho chegam embalados para a primeira etapa do TAFC, principal torneio de futevôlei do Brasil, de 2022. A dupla, que é a atual campeã da competição, estreia na temporada neste sábado (26), na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

- É um campeonato que já conquistamos várias vezes, que estamos acostumados a jogar, mas que tem se tornado um desafio cada vez maior. Exige muito fisicamente e mentalmente também. Estamos ansiosos e preparados para encarar mais esse desafio - disse Hiltinho.

Em novembro de 2021, a conquista da etapa de Paulínia (SP) do TAFC deu o título da temporada da competição com duas edições de antecedência para a dupla alagoana. Agora, Franklin e Hiltinho retornam ao torneio com expectativa de defender o troféu conquistado ano passado.

- Ficamos muito felizes pela última conquista, mas agora o foco é na atual. Temos que nos concentrar para buscar mais uma taça para a galeria e defender nossa posição como atuais campeões - declara Franklin.

Além de Franklin e Hiltinho, duplas renomadas no cenário brasileiro da modalidade também entrarão em quadra, como Brisa e Sandrey, Tavinho e Paraná, e Juninho e Neguebinha.

Companheiros desde 2018, os alagoanos já conquistaram 28 títulos juntos. Dentre eles, seis TAFC’s, cinco Campeonatos Brasileiros e três Mikasas Open, além do título Mundial, em que venceram a competição sem perder um único set, em 2021.