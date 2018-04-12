Frank Brown supera adversidades e é vice por equipe no Pan-Americano

Ele superou as adversidades e as condições climáticas pouco favoráveis. No quintal de casa, em Baixo Guandu, o capixaba Frank Brown foi vice-campeão por equipe do Campeonato Pan-Americano de Parapente.

Foi um campeonato difícil, as condições deixaram a competição bastante imprevisível. Mas foi um resultado muito bom para nossa equipe brasileira, contou Frank, que é dono de 12 títulos brasileiros.

Mal dá tempo de comemorar a segunda colocação e Frank já mantém o foco para a etapa de Baixo Guandu do Circuito Mundial, que começa neste sábado (14) com 120 atletas de 25 países.