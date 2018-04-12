Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parapente

Frank Brown supera adversidades e é vice por equipe no Pan-Americano

Mal dá tempo de comemorar e o capixaba já mantém o foco para a etapa do Mundial, que começa sábado

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 21:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 21:46
Ele superou as adversidades e as condições climáticas pouco favoráveis. No quintal de casa, em Baixo Guandu, o capixaba Frank Brown foi vice-campeão por equipe do Campeonato Pan-Americano de Parapente.
Foi um campeonato difícil, as condições deixaram a competição bastante imprevisível. Mas foi um resultado muito bom para nossa equipe brasileira, contou Frank, que é dono de 12 títulos brasileiros.
Mal dá tempo de comemorar a segunda colocação e Frank já mantém o foco para a etapa de Baixo Guandu do Circuito Mundial, que começa neste sábado (14) com 120 atletas de 25 países.
O nível será altíssimo e é uma seletiva para a Superfinal. São cinco ao todo, uma em cada país. Estou com uma expectativa muito boa, ainda mais voando em casa", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados