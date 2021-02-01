Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Francês vence a regata de volta ao mundo Vendée Globe 2020

Yannick Bestaven não foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas faturou a volta ao mundo em solitário no tempo corrigido. Foram 80 dias, 3 horas, 44minutos e 46 segundos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 17:57

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:57

Crédito: Divulgação
O francês Yannick Bestaven venceu a Vendée Globe 2020 na última quinta-feira. O velejador de 48 anos do Maître Coq IV não foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas faturou a volta ao mundo em solitário no tempo corrigido.
O IMOCA chegou a Les Sables d’Olonne, na França, na madrugada da quinta-feira em terceiro lugar. Mas o velejador teve uma compensação de tempo de 10 horas e 15 minutos concedida por um júri internacional por resgatar Kevin Escoffier no início da aventura.
Yannick Bestaven superou no corrigido os compatriotas Charlie Dalin e Louis Burton. O tempo foi de 80 dias, 3 horas, 44minutos e 46 segundos, incluindo a compensação.
O skipper do Maître CoQ IV foi um dos dois capitães que lideraram a flotilha por mais tempo: 26 dias, ou 32% do tempo.
- Este resultado está além das minhas expectativas. Imaginei viver muitas coisas e vivi muitas outras. Depois de ter lutado como eu lutei, trazer uma vitória para Maître CoQ IV é um sonho!.
- Essa Vendée Globe tem dois campeões. O APIVIA do Charles Dalin também é.
A nona edição da prova teve uma entrada recorde de 33 capitães e foi marcada por padrões climáticos complicados tanto para a descida quanto para a subida de volta ao Atlântico Sul.
A classe IMOCA 60 é uma das maiores do mundo da vela oceânica e está presente em regatas como Transat Jacques Vabre e The Ocean Race.
A última citada será em 2022-23 e tem confirmado um barco brasileiro, o Team SC Brasil, que poderá contar com ícones da modalidade de oceano como Joca Signori e André Fonseca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados