Francês vence a regata de volta ao mundo Vendée Globe 2020

Crédito: Divulgação

O francês Yannick Bestaven venceu a Vendée Globe 2020 na última quinta-feira. O velejador de 48 anos do Maître Coq IV não foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas faturou a volta ao mundo em solitário no tempo corrigido.

O IMOCA chegou a Les Sables d’Olonne, na França, na madrugada da quinta-feira em terceiro lugar. Mas o velejador teve uma compensação de tempo de 10 horas e 15 minutos concedida por um júri internacional por resgatar Kevin Escoffier no início da aventura.

Yannick Bestaven superou no corrigido os compatriotas Charlie Dalin e Louis Burton. O tempo foi de 80 dias, 3 horas, 44minutos e 46 segundos, incluindo a compensação.

O skipper do Maître CoQ IV foi um dos dois capitães que lideraram a flotilha por mais tempo: 26 dias, ou 32% do tempo.

- Este resultado está além das minhas expectativas. Imaginei viver muitas coisas e vivi muitas outras. Depois de ter lutado como eu lutei, trazer uma vitória para Maître CoQ IV é um sonho!.

- Essa Vendée Globe tem dois campeões. O APIVIA do Charles Dalin também é.

A nona edição da prova teve uma entrada recorde de 33 capitães e foi marcada por padrões climáticos complicados tanto para a descida quanto para a subida de volta ao Atlântico Sul.

A classe IMOCA 60 é uma das maiores do mundo da vela oceânica e está presente em regatas como Transat Jacques Vabre e The Ocean Race.