Foz Cataratas Poker Futsal aposta em elenco jovem e rápido de olho na LNF

A edição de 2022 da Liga Nacional de Futsal (LNF) marca uma nova fase para o Foz Cataratas Poker Futsal. A equipe, semifinalista na última temporada, realizou ajustes pontuais no elenco e na comissão técnica, com o objetivo de dar salto em relação ao ano anterior.

O time paranaense foi ao mercado e contratou reforços valiosos, como os alas Jefferson Ferreira (Gê) e Andrezinho, o pivô José e o experiente Raul. Mas a base comandada por Banana segue cada vez mais unida e pronta para fazer bonito diante da torcida.Os jogadores passam por uma fase intensa de treinamentos no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. De acordo com o comandante, a equipe terá como características a vibração, a garra e a união, além da velocidade.

- Teremos um time jovem e rápido. Vamos trabalhar dia a dia para que esse ano possamos conquistar títulos. O nosso time será ainda melhor que o do ano anterior. Garantimos muita emoção e excelentes resultados - ressaltou o treinador.

Outra novidade é a chegada de Marlus Sokolowski ao posto de coordenador técnico, com a missão de chefiar as ações do novo grupo. Ele, que na última temporada foi preparador físico e já soma nove anos de história com o Azulão das 3 Fronteiras, conta que a expectativa para a função é a melhor.

- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Farei um bom trabalho frente à coordenação da equipe. Quero dar o meu melhor para ver o Foz Cataratas Futsal em alta performance e com conquistas - destacou Sokolowski.

Na fisioterapia, Odario Guaitaneli chega para atuar na prevenção físicas dos atletas, ao lado do Dr Anderson Kirihara.

A estreia do Foz Cataratas Poker Futsal na LNF será contra o Assoeva, no final de março, mas ainda sem data definida. A competição contará com 22 equipes, e retomará o formato adotado até antes da pandemia, com todos os clubes se enfrentando em turno único. Os 16 melhores se classificam para os playoffs.

Jogadores do elenco de 2022Goleiros: Peixe (renovado), João Paulo (renovado) e Olavo Netto (contratado)Fixos: Léo Evangelista (renovado), Pedro Beraldo (renovado) e Churrasco (renovado)Ala-esquerda: Willian Brandão (renovado), Juninho (renovado), Welinton (renovado) e Léo Griggio (contratado)Ala-direita: Biel (renovado), Gê (contratado), Vini Jr. (contratado), Feijão (contratado) e Andrezinho (contratado)Pivôs: Gabriel (renovado), Gustavo (renovado), Raul (contratado) e José (contratado).Comissão técnicaJoão Carlos Barbosa, o Banana (treinador) Serginho Santana (preparador físico)Ney Lopes (preparador de goleiros)Marlus Sokolowski (coordenador-técnico)Luciano (assistente)Anderson Kirihara e Odario Guaitaneli (fisioterapeutas)Pedrão (assistente).