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Fortaleza recebe evento internacional inédito de esportes náuticos

Quatro atletas brasileiros estão inscritos para participar da competição nas modalidades Kite Hydrofoil Freestyle e Wing Foil
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LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 09:30

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:30

Crédito: @romantsovaphoto
A Praia de Iracema será palco pela primeira vez do “SUPERFOIL BRASIL 2020”, campeonato internacional inédito nas modalidades Hydrofoil Freestyle e Wing Foil. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de novembro, em Fortaleza.
O Ceará é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de esportes náuticos e à vela, como o kitesurf.
Atletas e velejadores do mundo todo são unanimes quando descrevem o litoral cearense como o melhor destino para treinos e competições das mais diversas modalidades. Eles destacam alguns fatores importantes como: água morna, mar com boas ondas, lagoas, e o principal, ventos alísios quase o ano todo.
Por conta de cenários paradisíacos, e propícios para os amantes do velejo perfeito, o Ceará vem sediando há anos etapas importantes de campeonatos mundiais realizados pela Global Kitesports Association (GKA) e Global Wingsports Association (GWA).
Novas modalidades dos esportes à vela, como o kitesurf, vem atraindo diversos praticantes para experiências incríveis dentro d´água.
Quatro brasileiros são destaques nas modalidades da competição. O Paulista Pedro Vianna Silva, de 43 anos, vai representar o nosso país no Kite Hydrofoil freestyle. Kauli Seadi, Fernando Mizo e o único cearense do torneio, Levi Lenz, vão mostrar as melhores técnicas e manobras no Wing Foil.
Os atletas internacionais na modalidade Wing Foil são o suíço Balz Muller e o francês Titouan Galea, que estão entre os melhores do mundo na competição. Destaque, também, para a única mulher do campeonato, Paula Novotna, que promete arrebentar dentro d’água.
Já no kite Hydrofoil freestyle, o americano Fred Hope vai voar alto em manobras nunca antes vistas. Detalhe, ele não usa o apoio de alça na prancha, o que dificulta ainda mais as manobras radicais com a prancha de foil.
Este ano, por conta da situação de pandemia ocasionada pela Covid-19, mudanças na organização do evento foram necessárias. Neste intuito foi elaborado um protocolo especial em parceria a GKA e a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), de acordo com as recomendações da OMS e ao decreto estadual vigente. Todo acesso ao evento será restrito a atletas e as equipes de produção, através de um perímetro do campeonato delimitado. A ideia é oferecer um ambiente seguro para os atletas, e a equipe que está responsável pela realização da competição. Atletas, equipe de produção e membros da organização do evento foram testados para Covid-19.

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