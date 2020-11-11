Fortaleza recebe evento internacional inédito de esportes náuticos

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A Praia de Iracema será palco pela primeira vez do “SUPERFOIL BRASIL 2020”, campeonato internacional inédito nas modalidades Hydrofoil Freestyle e Wing Foil. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de novembro, em Fortaleza.

O Ceará é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de esportes náuticos e à vela, como o kitesurf.

Atletas e velejadores do mundo todo são unanimes quando descrevem o litoral cearense como o melhor destino para treinos e competições das mais diversas modalidades. Eles destacam alguns fatores importantes como: água morna, mar com boas ondas, lagoas, e o principal, ventos alísios quase o ano todo.

Por conta de cenários paradisíacos, e propícios para os amantes do velejo perfeito, o Ceará vem sediando há anos etapas importantes de campeonatos mundiais realizados pela Global Kitesports Association (GKA) e Global Wingsports Association (GWA).

Novas modalidades dos esportes à vela, como o kitesurf, vem atraindo diversos praticantes para experiências incríveis dentro d´água.

Quatro brasileiros são destaques nas modalidades da competição. O Paulista Pedro Vianna Silva, de 43 anos, vai representar o nosso país no Kite Hydrofoil freestyle. Kauli Seadi, Fernando Mizo e o único cearense do torneio, Levi Lenz, vão mostrar as melhores técnicas e manobras no Wing Foil.

Os atletas internacionais na modalidade Wing Foil são o suíço Balz Muller e o francês Titouan Galea, que estão entre os melhores do mundo na competição. Destaque, também, para a única mulher do campeonato, Paula Novotna, que promete arrebentar dentro d’água.

Já no kite Hydrofoil freestyle, o americano Fred Hope vai voar alto em manobras nunca antes vistas. Detalhe, ele não usa o apoio de alça na prancha, o que dificulta ainda mais as manobras radicais com a prancha de foil.