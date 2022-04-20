Fora de Margaret River, Gabriel Medina exibe rotina de treinos e prepara volta ao surfe em maio

O tempo fora das competições fez bem a Gabriel Medina. O brasileiro, campeão do Circuito Mundial em 2014, 2018 e 2021, decidiu se afastar da rotina de atleta do início de 2022 para cuidar da saúde mental, mas se recuperou e está animado com a possibilidade de voltar às águas na segunda metade da temporada, a partir de maio.

Outro destaque é o Oi Rio Pro, no Rio de Janeiro, oitava etapa do ano. Medina nunca saiu vitorioso em Saquarema, mas terá a chance de reencontrar a torcida brasileira. O evento, que acontece entre 23 e 30 de junho, está de volta após ter sido cancelado nos últimos dois anos devido à pandemia.Filipe em alta e corrida contra o tempo

Campeão da etapa de Bells Beach, na Austrália, e especialista nas direitas, Filipe Toledo disparou no ranking da WSL e se apresenta atualmente como o brasileiro com maiores chances de conquistar o título mundial. Mas ninguém no meio do surfe duvida da capacidade de Medina.

Mesmo sem competir este ano, Gabriel soma 1,060 pontos no ranking, uma vez que os surfistas lesionados ou desistentes da elite levam 265 pontos a cada etapa perdida. Ele ocupa a 41ª colocação, assim como o compatriota Yago Dora, que sofreu uma lesão no pé esquerdo.

Filipe lidera a lista, com 24,440 pontos, seguido pelo japonês Kanoa Igarashi, em segundo (18,620), e do havaiano John John Florence, em terceiro (16,905). Italo Ferreira está em sétimo, com 15,480. Cada vitória em etapas vale 10 mil pontos, enquanto o segundo lugar rende 7.800, o terceiro garante 6.085 e o quinto, 4.745.

Se mantiver uma regularidade nas cinco etapas que restarão após Margaret River (Indonésia, El Salvador, Saquarema, Jeffreys Bay e Teahupoo), de preferência com três vitórias, Medina se colocaria em condições de brigar para ir às Finais. Tudo depende de como ele voltará após meses parado. Esta é a primeira vez na carreira que o astro se retira de etapas para descansar.

Pelo ranking, o brasileiro já não tem mais chances de classificação para o Circuito Mundial em 2023, uma vez que somente os 22 melhores da lista até a metade da temporada de 2022 avançam, de acordo com o novo formato da competição. O corte acontece logo após a etapa de Margaret River.