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Footgolfe promete agitar Campo Olímpico na retomada das atividades

Adaptação do esporte tem atraído público ao local, no Rio...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 09:04

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 09:04

Crédito: Zico esteve no campo antes da pandemia (Divulgação
Por conta da pandemia do coronavírus, praticantes de atividades físicas têm se adaptado e buscado alternativas para se exercitar e praticar esportes ao ar livre diminuindo a possibilidade de contágio. E uma das opções que o Campo Olimpico de Golfe, no Rio de Janeiro, oferece nesse cenário é o "footgolfe".
Como é disputado ao ar livre e com distanciamento entre os participantes, a atividade é considerada segura.
Inspirado no golfe, o "footgolfe" tem atraído cada vez mais praticantes no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca. No golfe, o objetivo do jogo é acertar o maior número de buracos com menos tacadas possíveis. No "footgolfe", ao invés dos tacos, são as pernas que ditam a direção do arremate.
- Esse é um esporte novo e esta sendo muito divulgado no mundo. Acredito que com a tendência da prática esportiva ao ar livre mantendo o distanciamento, sugerida pelas autoridades sanitárias, só vai crescer. Aqui no Campo Olímpico temos o footgolfe e vamos incentivar e divulgar cada vez mais essa modalidade. Até o Zico já jogou footgolfe aqui no nosso campo. Estamos retomando nossas atividades, cumprindo todos os protocolos sugeridos, abrindo novas frentes e nos reinventando a cada dia. Nosso espaço para eventos também está de cara nova aqui - disse Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico.
Mais informações sobre as atividades e o funcionamento do espaço podem ser encontradas no site do Campo Olímpico.

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