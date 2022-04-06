Follow The Beach Copacabana anuncia fortes patrocinadores

O Follow the Beach Copacabana, um dos Big 3 do Beach Tennis, que será realizado entre os dias 20 e 24 de abril na praia de Copacabana, terá a parceria de patrocínio de três grandes empresas : a multinacional TIM, a Caçula e a Oakley.

O evento, que oferecerá R$ 300 mil (US$ 55 mil) em premiação total e faz parte do forte circuito Brazil Beach Tennis Tour, será patrocinado pela segunda vez consecutiva pela TIM, operadora reconhecida pela sua inovação e pela longa jornada de apoio ao esporte e à música. “A TIM tem entre seus pilares o incentivo ao esporte e buscamos apoiar a retomada dos eventos, sempre como foco na segurança do público e cumprimento de todas as medidas sanitárias. O beach tennis é uma modalidade que vem crescendo, ganhando muitos adeptos e apoiar mais uma edição do Mundial nos deixa muito felizes, ainda mais tendo um cenário tão especial como a Praia de Copacabana, um dos símbolos da cidade que abriga a sede da TIM”, disse Ana Paula Castello Branco, diretora de comunicação e marca da TIM.

O Follow the Beach Copacabana já confirmou várias estrelas do esporte como os italianos Michelle Cappelletti e Nicole Nobile, melhores do mundo no ranking do Professional Beach Tennis Ranking, Giulia Gasparri e Ninny Valentini, campeãs mundiais, além de feras como o espanhol Antomi Ramos, o italiano Alessandro Calbucci, o francês Theo Irigaray, além do melhor brasileiro, André Baran.

Outra patrocinadora de peso é a Caçula, há 40 anos no mercado e com trinta lojas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo com o slogan "tudo em um só lugar" sendo referência em aviamentos, papelaria, carnaval, bazar e outras áreas : "Buscando sempre melhoria contínua e inovação, a Caçula apoia a prática do esporte que mais cresce no Brasil: o Beach Tennis. Nós da Caçula acreditamos que o esporte tem o poder de mudar a vida das pessoas, proporcionando saúde, alegria e qualidade de vida. Os atletas precisam de incentivo para continuarem fazendo o que gostam. Diante disso, incentivamos a prática do Beach Tennis. Gostar do que se faz é com a Caçula," declarou Eduardo Castro, Diretor da Caçula.

A Oakley, uma das líderes mundiais no mercado ótico e referência nas linhas de vestuário, calçados e acessórios no Brasil, também patrocina o evento. No Rio de Janeiro conta com lojas próprias no Rio Sul, Barra Mall e no Park Jacarepaguá, além de diversos revendedores multimarcas: “A Oakley nasceu com o objetivo de ajudar os atletas a atingirem seu máximo desempenho. Tanto para atletas profissionais quanto para amadores, dos mais variados esportes, buscamos sempre garantir qualidade, design e proteção em nossos produtos de Performance. Além disso, ainda temos uma série de produtos Lifestyle com qualidade superior para o uso diário. Somos uma marca movida pela paixão ao esporte e pela performance e não poderíamos ficar de fora de um esporte, que em um curto período já se tornou tão grandioso e tem tamanha identidade com o Brasil. Por isso, apoiamos o Beach Tennis e estamos super felizes em novamente fazer parte do Follow The Beach e voltar para as areias de umas das praias mais icônicas do planeta.” disse Victor Klaus, Gerente da Marca no Brasil.

A estrutura terá 26 quadras iluminadas sendo arquibancada da quadra central para três mil pessoas, área gastronômica, lojas e um espaço que contará com shows em todos os dias da competição. O Follow the Beach Copacabana terá o torneio profissional, eventos de categorias amadoras, de veteranos, juvenis, além de Pais e Filhos. Fora isso, uma grande programação de entretenimento é esperada com shows e a Bateria do Salgueiro animando o período que será de Carnaval no Rio de Janeiro. São 2.500 inscrições com cerca de 2 mil atletas já confirmados nesta que será a terceira edição da competição em Copacabana retornando ao palco principal após dois anos de pandemia. Em 2020 e 2021, o Follow the Beach foi disputado em locais como Uberlândia (MG) e Campinas (SP) com grande sucesso.