Focado na Olimpíada, skatista Pedro Barros lança 'ode ao skate' em série

Em meio a um dos momentos mais importantes de sua carreira, o skatista Pedro Barros lançou, em parceria com a Red Bull TV, a série ‘Enjoy the Ride’. Homenagem ao skate raiz, a produção traz imagens raras, que mostram a relação entre as várias gerações do skate e um Pedro ainda menino rodeado por nomes como Christian Hosoi, Bucky Lacey, John Cardiel, Steve Caballero e outros heróis da “golden era”. Logo no primeiro episódio, que tem como tema “Como Tudo Começou”, Pedro fala sobre a importância dos skatistas que o inspiraram e revela o papel fundamental do catarinense Leo Kakinho em sua formação e na de diversos skatistas brasileiros. Por meio de uma narração em primeira pessoa, ele conta como Florianópolis se tornou um dos pontos de encontro do skate mundial e como era conviver ainda criança com nomes como o skatista Bob Burnquist e o icônico narrador Dave Duncan na pista de sua casa. - A gente tem algo que é muito mágico no skate, que é justamente esse senso de união, amor e respeito. E isso, se não fosse pelos nossos ídolos ou pelas pessoas que a gente se inspira, já teria sido desconstruído há muito tempo - explica Pedro em uma das cenas da série. Recheado de imagens incríveis e exclusivas, produzidas por Marcos Feijó, filmmaker que acompanha a carreira de Pedro Barros desde criança, Matheus Heberlê, que assumiu a criação do projeto de Enjoy The Ride em 2019 e até mesmo de Pedro Barros, a série mostra algumas imagens nunca vistas antes de sessões e campeonatos que Pedro disputou pelo mundo. O primeiro episódio já está no ar e pode ser assistido na Red Bull TV, de forma gratuita, pelo link https://win.gs/3tWfffv. Os próximos serão lançados nos dias 27 de maio e 10 de junho e aprofundam a relação de Pedro com seus ídolos do skate no Brasil. Além disso, o conteúdo aborda também o lifestyle promovido pelo skate e sua relação com a estreia do esporte em Tóquio. Com produção da Red Bull TV, a série foi realizada pela Visual Media Content, em parceria com Garden Groove Films e Zillian.