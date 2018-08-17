Focada no Ironman, Pâmella Oliveira desiste das Olimpíadas de Tóquio

Pâmella Oliveira tem se dedicado às provas de Ironman Crédito: Wagner Araújo/Rita Oliveira

Olimpíada do Rio, em 2016, foi a última de Pâmella Oliveira . Dois anos depois dos jogos disputados no Brasil, o cenário mudou, os patrocínios sumiram e a triatleta capixaba decidiu que não vai participar do ciclo olímpico para Tóquio-2020.

Perto de completar 31 anos, em outubro, o foco da capixaba agora são as provas de longa distância. Pâmella tem se dedicado as provas de Ironman 70.3, também conhecido como Meio Ironman, e disputa em setembro o Mundial da categoria, na África do Sul.

Estou migrando para as provas longas. Não vou mais fazer um ciclo olímpico. A situação está diferente agora, perdi todos os patrocínios depois da Olimpíada do Rio. Era um desejo e um caminho natural mudar para o Meio Ironman, mas veio um pouquinho mais cedo. Há uns meses atrás eu ainda pensava em fazer mais um Jogos Olímpicos, mas vi que ia ser complicado levar duas coisas ao mesmo tempo. Preferi focar só no Ironman e seguir em frente Pâmella Oliveira

Nas provas de Meio Ironman, Pâmella percorre 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Na bicicleta e na corrida, a capixaba percorre mais que o dobro da distância percorrida nas provas de triatlo olímpico. Mas ela garante que tem se adaptado bem as mudanças.

"Minhas características como atleta facilitaram a adaptação às provas longas. Sempre foi difícil para mim o Sprint, em que as distâncias são metade do olímpico. O triatlo olímpico já era um pouco difícil. No longo, mesmo com pouco tempo as coisas estão indo muito bem. Vou para o Mundial agora, dia 1 de setembro. Estou curtindo e me adaptando bem", avalia a capixaba.

UM ANO DE IRONMAN

Morando em Santa Catarina, Pâmella treina na equipe CPH e já iniciou a disputa nas provas de Ironman há cerca de um ano. A primeira vitória na modalidade foi em setembro de 2017, quando conquistou o primeiro lugar no pódio no Challenge Sunset 2017, prova que começou no Paraguai e terminou no Brasil.

A conquista mais recente foi no mês passado, quando a capixaba conseguiu a 3ª colocação no Ironman 70.3 Santa Rosa, na Califórnia, Estados Unidos.

DUAS OLIMPÍADAS NO CURRÍCULO