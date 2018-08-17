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Triatlo

Focada no Ironman, Pâmella Oliveira desiste das Olimpíadas de Tóquio

Unica representante do Brasil nas duas últimas olimpíadas, capixaba perdeu patrocínios e decidiu se dedicar às provas logas

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 18:34
Pâmella Oliveira tem se dedicado às provas de Ironman Crédito: Wagner Araújo/Rita Oliveira
A Olimpíada do Rio, em 2016, foi a última de Pâmella Oliveira. Dois anos depois dos jogos disputados no Brasil, o cenário mudou, os patrocínios sumiram e a triatleta capixaba decidiu que não vai participar do ciclo olímpico para Tóquio-2020.
Perto de completar 31 anos, em outubro, o foco da capixaba agora são as provas de longa distância. Pâmella tem se dedicado as provas de Ironman 70.3, também conhecido como Meio Ironman, e disputa em setembro o Mundial da categoria, na África do Sul.
Estou migrando para as provas longas. Não vou mais fazer um ciclo olímpico. A situação está diferente agora, perdi todos os patrocínios depois da Olimpíada do Rio. Era um desejo e um caminho natural mudar para o Meio Ironman, mas veio um pouquinho mais cedo. Há uns meses atrás eu ainda pensava em fazer mais um Jogos Olímpicos, mas vi que ia ser complicado levar duas coisas ao mesmo tempo. Preferi focar só no Ironman e seguir em frente
Pâmella Oliveira
Nas provas de Meio Ironman, Pâmella percorre 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Na bicicleta e na corrida, a capixaba percorre mais que o dobro da distância percorrida nas provas de triatlo olímpico. Mas ela garante que tem se adaptado bem as mudanças.
"Minhas características como atleta facilitaram a adaptação às provas longas. Sempre foi difícil para mim o Sprint, em que as distâncias são metade do olímpico. O triatlo olímpico já era um pouco difícil. No longo, mesmo com pouco tempo as coisas estão indo muito bem. Vou para o Mundial agora, dia 1 de setembro. Estou curtindo e me adaptando bem", avalia a capixaba.
UM ANO DE IRONMAN
Morando em Santa Catarina, Pâmella treina na equipe CPH e já iniciou a disputa nas provas de Ironman há cerca de um ano. A primeira vitória na modalidade foi em setembro de 2017, quando conquistou o primeiro lugar no pódio no Challenge Sunset 2017, prova que começou no Paraguai e terminou no Brasil.
> Pâmella Oliveira vence o primeiro desafio dela em uma prova de Ironman
A conquista mais recente foi no mês passado, quando a capixaba conseguiu a 3ª colocação no Ironman 70.3 Santa Rosa, na Califórnia, Estados Unidos.
DUAS OLIMPÍADAS NO CURRÍCULO
Pâmella Oliveira foi a única representante do Brasil nas Olimpíadas de Londres-2012 e Rio -2016. Na primeira experiência olímpica, a capixaba sofreu uma queda durante o ciclismo e terminou na 30° colocação. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o resultado foi ainda pior e Pâmella terminou na 40º posição.

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