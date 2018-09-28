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Após derrotas

Flamengo demite Maurício Barbieri

Técnico estava no cargo há seis meses e não resistiu à eliminação na Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 11:46

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 11:46

Barbieri não soube tirar o Flamengo da má fase Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo anunciou, na manhã desta sexta-feira, a demissão de Maurício Barbieri, no cargo há seis meses. O técnico não resistiu à eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e deixa o clube após 39 partidas, com 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas.
A queda de rendimento do rubro-negro após a Copa do Mundo aumentara a pressão sobre Barbieri nas últimas semanas. O vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba, e integrantes do grupo SóFla, base da atual gestão, defendiam a troca no comando. O treinador permanecia, porém, por insistência do presidente Eduardo Bandeira de Mello.
Com o revés na Copa do Brasil, após a eliminação na Libertadores e a queda para o quarto lugar no Brasileiro, porém, o cartola cedeu. Um dos fatores determinantes para a troca foi o clima eleitoral que já se instalou no clube. Lomba será o candidato da situação na eleição de dezembro e temia por suas chances no pleito caso mantivesse Barbieri.
Inicialmente, discutiu-se a possibilidade de manter o agora ex-treinador como auxiliar técnico. Mas a proposta não avançou, e ele deixa o clube de forma definitiva.
Agora, o Flamengo vai ao mercado atrás de um treinador para comandar o time nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro está com 48 pontos na competição nacional, três a menos que o líder São Paulo. Neste sábado, enfrenta o Bahia, fora de casa, e pode reassumir a ponta provisoriamente.

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