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Flamengo atropela Tijuca e conquista 15º título carioca de basquete seguido

Jogando no Maracanãzinho, na tarde deste domingo, o Rubro-Negro bateu o adversário por 104 a 40 na decisão; clube tem 46 títulos do Campeonato Carioca de Basquete...
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Publicado em 

04 out 2020 às 18:49

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:49

Crédito: Elenco rubro negro comemora após massacrar o Tijuca no ginásio do Maracanãzinho (Marcelo Cortes / CRF
O Flamengo deu nova demonstração de sua hegemonia no basquete no Rio. Na tarde deste domingo, no ginásio do Maracanãzinho, o Rubro-Negro venceu o Tijuca Tênis Clube por 104 a 40, pela final do Campeonato Carioca de Basquete, e sagrou-se campeão do torneio pela 15ª vez seguida. Com isso, chegou a 46 troféus da competição.
— Estou muito orgulhoso dos jogadores porque não é fácil disputar um campeonato desse. Eles jogaram com assiduidade, próximo do limite deles. Eu acho que isso foi fundamental para sermos campeões, sair com todo mundo saudável e evoluir. Além de tudo, conseguimos evoluir com esses jogos.
Na decisão, o pivô Rafael Hettsheimeir foi o cestinha, com 18 pontos.

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