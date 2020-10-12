Fisiculturista classifica o Brasil para o Mr. Olympia após 32 anos

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Principal nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade, Rafael Brandão fez história ao recolocar o Brasil na disputa da categoria Open do Mr. Olympia, após 32 anos de espera. Com apenas 26 anos, Brandão conseguiu a vaga no último domingo, em Alicante, na Espanha, competindo no Europa Pro, da IFBB.

Para conseguir o feito histórico, Rafael conquistou o terceiro lugar do campeonato profissional. Além da classificação, o atleta do interior de São Paulo também ganhou um cheque no valor de 3 mil dólares (R$ 16,6 mil na cotação atual). Representando o Brasil e a Integral Médica, marca de suplementos que o patrocina, ele irá competir na categoria Men's Open Bodybulding. A categoria engloba os maiores fisiculturistas do mundo, por não ter limite de peso.

O Olympia acontece em Las Vegas, no dia 17 de dezembro de 2020. Além de Rafael Brandão, o Brasil também será representado na categoria Men’s Physique, pelo atleta profissional Carlos de Oliveira, popularmente conhecido como “Caike Pro”. Os dois brasileiros têm 10 semanas para a competição.