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Fisiculturista classifica o Brasil para o Mr. Olympia após 32 anos

Atleta natural de Garça, interior do estado de São Paulo, Rafael Brandão conquistou a vaga no último domingo, na Espanha, após ficar na terceira colocação do Europa Pro...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 13:37

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 13:37

Crédito: Divulgação
Principal nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade, Rafael Brandão fez história ao recolocar o Brasil na disputa da categoria Open do Mr. Olympia, após 32 anos de espera. Com apenas 26 anos, Brandão conseguiu a vaga no último domingo, em Alicante, na Espanha, competindo no Europa Pro, da IFBB.
Para conseguir o feito histórico, Rafael conquistou o terceiro lugar do campeonato profissional. Além da classificação, o atleta do interior de São Paulo também ganhou um cheque no valor de 3 mil dólares (R$ 16,6 mil na cotação atual). Representando o Brasil e a Integral Médica, marca de suplementos que o patrocina, ele irá competir na categoria Men's Open Bodybulding. A categoria engloba os maiores fisiculturistas do mundo, por não ter limite de peso.
O Olympia acontece em Las Vegas, no dia 17 de dezembro de 2020. Além de Rafael Brandão, o Brasil também será representado na categoria Men’s Physique, pelo atleta profissional Carlos de Oliveira, popularmente conhecido como “Caike Pro”. Os dois brasileiros têm 10 semanas para a competição.
A última vez que o país teve um representante na categoria dos pesos pesados no Mr. Olympia – “a Copa do Mundo do fisiculturismo” – foi em 1988, quando Luiz Otávio de Freitas competiu em Las Vegas. O atleta até hoje é considerado uma lenda do fisiculturismo nacional e uma referência para os atletas da nova geração.

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